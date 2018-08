Aitana sorprende a Cepeda por su cumpleaños con un regalo muy especial

Los chicos de Operación Triunfo vivieron un momento muy emotivo anoche en Almería durante el último concierto de la gira. Sin lugar a dudas fue un día muy especial para todos, pero en concreto para Luis Cepeda porque este 26 de agosto cumple años y ayer lo pudo celebrar con todo su público.

Como no podía ser de otra manera, Aitana también quiso sorprender a su pareja tras el bonito detalle que tuvo Luis cuando la benjamina de OT cumplió 19 años, llevando por sorpresa a todos sus amigos de Barcelona al restaurante de Madrid donde celebró este día tan especial con el resto de compañeros de programa.

En esta ocasión, ha sido Aitana la encargada de sorprender al gallego y es que la cantante aterrizó en Almería junto al mejor amigo de Luis, con el que mantiene una bonita relación a distancia ya que en estos momentos vive fuera de nuestro país y al que visita siempre que puede. Para Cepeda, la presencia de este amigo en un día tan especial para él es sin lugar a dudas algo muy importante que Aitana ha sabido convertirlo en realidad.

Además, Aitana Ocaña también ha querido dedicar a Cepeda un bonito mensaje en redes sociales con motivo de su cumpleaños, para la que ha empleado una imagen muy especial de un momento que todos los fans de Operación Triunfo recordarán: el momento de la despedida por la salida de Luis del concurso. "La primera foto que vi al salir de la academia fue esta, aunque no recuerdo bien quien me la enseñó. Hace un tiempo que considero que demostrar cosas por redes sociales, no sirve de nada, sirve la realidad y el día a día... Y en una red social, se enseña la realidad que uno quiere. No hay nada que demostrar porque tú ya sabes todo. Feliz cumpleaños Luis, gracias por compartir tantos momentos", escribía la joven en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe recordar que en la noche de este sábado Aitana estuvo muy pendiente de la hora durante el concierto para esperar a que fuesen las doce de la noche y así poder felicitar a Luis. Tanto es así que justo antes de comenzar a cantar No puedo vivir sin ti, Aitana se acercó al público a preguntarle la hora. Aunque aún quedaban unos minutos para el comienzo de este día, la cantante quiso felicitarle por adelantado y al final del concierto entonó el Cumpleaños feliz junto al resto de sus compañeros y de sus fans, algo que para Cepeda será muy difícil de olvidar.