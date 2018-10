Aitana tras su ruptura con Cepeda: “Os ruego que paréis con los insultos”

La relación entre Aitana Ocaña y Luis Cepeda ha puesto punto y final. Así lo hizo oficial Cepeda durante la tarde de ayer. El anuncio lo realizó a través de Twitter acallando así, todos los rumores que desde hace un tiempo hablaban sobre el final de su noviazgo.

"Hace algún tiempo necesitaba contar nuestra situación actual: hemos decidido tomar caminos separados", dijo el cantante gallego, en alusión a la catalana.

Aitana, por su parte, tardó más en pronunciarse. Aunque, cuando lo hizo, fue a través de dos tuits. El primero, lo hacía enlazando el comentario de su ya ex pareja en la que agradecía el "apoyo y la comprensión" durante los últimos meses.

En el segundo, algo más explícita, Aitana ha pedido que se pare con todos los "insultos y faltas de respeto" con las que muchos usuarios empezaron a reaccionar al anuncio de Cepeda. Lo hacía, sobre todo, en alusión a todos aquellos que aseguraban que su relación había sido puro marketing.

Todo está dicho ya. No voy a decir nada más al respecto porque se sufre aunque no se exponga ese sentimiento. Por todo, os ruego que paréis con insultos y faltas de respeto. Espero que lo entendáis, pero no voy a pronunciarme más. A los demás... gracias 💛