Aitana responde a Cepeda: "Te quiero y eso implica todo"

Las sospechas parecen confirmarse. Los rumores de romance entre dos de los concursantes más mediáticos del 'talent' Operación Triunfo (OT), Aitana Ocaña y Luis Cepeda, parecen confirmarse poco a poco.

Es cierto que los mensajes en redes dirigidos entre ambos no han dejado de producirse desde que el gallego salió de la academia. Sin embargo, por entonces parecía un amor no correspondido. Ha sido esta semana cuando, tras la celebración del cumpleaños de una de las benjaminas del concurso, las sospechas se han hecho evidentes.

Primero fue un mensaje en las redes de Cepeda a Aitana, algo a lo que ya tiene acostumbrado a sus seguidores. Pero el plato fuerte lo ha ofrecido este miércoles la revista 'Cuore', que ha lanzado las primeras imágenes de un beso entre ambos artistas.

La última imagen que muestra la relación entre ambos ha sido la subida a Instagram por la propia catalana. "Bueno a ti... a ti qué te voy a decir (...) No hace falta “palabras” porque todo se entiende, porque si, te quiero y eso implica todo", ha escrito en su perfil.

Aitana ha recalcado el apoyo de Cepeda tanto dentro como fuera de la academia y, en especial, en su cumpleaños, que celebró en Madrid. "Ver lo ilusionado que estabas porque yo estuviera ilusionada... me has cambiado la forma de ver todas las cosas Luis, me has cambiado la manera de sentir, a mejor", ha dicho.

El mensaje concluye dando las gracias al gallego. "Gracias por levantarme siempre que me caigo (esto es muy típico, lo sé pero es la verdad) y gracias por todo. Y sí, te repito que no quiero perderte, nunca, por favor", señala.