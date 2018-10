Aitana (OT) desvela todos los detalles sobre su primer disco en 'El hormiguero'

Aitana de Operación Triunfo ha sido la última invitada de El Hormiguero de Pablo Motos. Cierra así, una semana a la que han asistido otros como Mario Casas o Úrsula Corbero, que se encuentra en la grabación de la nueva temporada de la Casa de Papel.

Durante la noche de ayer, Aitana habló con el presentador de Antena 3 de las últimas polémicas que han rodeado a la cantante, así como para hablar de su primer disco, del que sólo conocíamos su primer single, 'Teléfono' que cuenta ya con más de 52 millones de visualizaciones en Youtube.

Un disco en dos partes

En este sentido, la ex concursante de OT ha explicado, en exclusiva, todos los detalles de su próximo trabajo: "Tenía muchas ganas de explicarlo. Es como una especia de disco. Lo que he querido hacer es una parte uno y parte dos donde entre medias habrá un intervalo de tiempo de dos meses o tres".

Una forma de publicación que, Aitana justificaba así: "Creo que ahora devoramos más que consumimos, por lo que prefería que fuera más poco a poco". Por tanto, a finales de noviembre, aún sin fecha fija, saldrá la primera parte del disco de Aitana.

¿El nombre del primer sencillo? Tráiler. "Pienso que es como un adelanto de lo que va a venir". Constará, además, de seis canciones y un remix de Teléfono que grabará en Los Ángeles junto a Lele Pons.

Promoción internacional

Además, Aitana ha contado que habrá promoción del disco en México, Ecuador y Argentina. "Estoy muy contenta. Tenía muchas ganas de decir todo ya", aseguraba la cantante.

Pablo Motos también aprovechó para preguntar en este nuevo programa de 'El Hormiguero' sobre la fama con la que ha tenido que lidiar Aitana desde que saliera de la academia.

"He tenido fases desde que he salido, de entender a mí misma y a la gente", explicaba Aitana, quien reconocía, eso sí, que no ha sido fácil desde que salió de OT, pero que "últimamente" está "un poco mejor".