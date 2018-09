Ágatha Ruiz de la Prada desvela cómo ha sido su verano con 'El chatarrero'

Ágatha Ruiz de la Prada es una gran aficionada a los toros. Por este motivo, la diseñadora de moda ha acudido a la corrida Goyesca de Ronda, pero no lo ha hecho sola y es que ha estado acompañada por su pareja Luis Miguel Rodríguez 'El chatarrero', demostrando así que su relación va viento en popa.

De lo más apenada por el fin del verano y de las vacaciones, Ágatha nos ha contado que ha sido un verano muy bueno para ella, donde ha podido disfrutar del tiempo libre junto a su nuevo amor. Además, durante la jornada de toros, la diseñadora llegó a lucir hasta tres estilismo diferentes, entre ellos su ya famoso vestido de la bandera de España.

P: ¿Cómo ha ido ese verano?

Ágatha Ruiz de la Prada: Bien. La verdad que un verano maravilloso. Muy bonito. Qué pena que se ha acabado.

P: Has venido a Ronda a pasar el día, este día tan bonito de la Goyesca.

Á.R.P: Vine el año pasado y me encantó. Yo es que soy muy amiga de Fran y la verdad que me chifló y toda la vida mi madre me había hablado siempre de Ronda... tenía muchas ganas de venir a la Goyesca.

P: Hemos visto que te había regalado tu pareja un súper flotador, ¿lo has podido disfrutar?

Á.R.P: Sí, mucho. Mira éste lo compró. Este es perico. No te rías. Quedaos conmigo niños.

P: ¿El resumen de ese verano de amor cómo ha sido?

Á.R.P: La pera. Muy difícil, ¿eh? Sobrevivir a un verano no es fácil.

P: Con Carmen a lo mejor coincidís que viene a la Goyesca.

Á.R.P: La he visto ayer. Es adorable. Yo soy su mayor fan.

P: Ella os presentó, ¿no?

Á.R.P: No tiene otra fan más grande que yo.

P: Gracias.

Á.R.P: Hasta luego.