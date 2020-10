The Glenrothes lanza el whisky escocés 'single malt' más envejecido de su historia

The Glenrothes Distillery lanza el whisky escocés single malt más envejecido de su historia, 50 años después de su destilación, en noviembre de 1968. Se trata de una edición especial limitada únicamente a 50 botellas para la venta en todo el mundo, cuyos compradores estarán invitados a disfrutar de una exclusiva experiencia en las instalaciones de The Glenrothes Highland Estate and Distillery.

Allí conocerán al equipo de la destilería, muchos de cuyos miembros han ido perfeccionando su dominio de la producción de whisky a lo largo de las mismas décadas que este destilado ha estado madurando en silencio en las bodegas situadas en el corazón de la comunidad de Speyside, en Rothes.

Tras 50 años envejeciendo en barricas de robles añejadas en jerez y bourbon, el whisky se ha decantaddo en botellas de cristal exclusivas hechas a mano y numeradas una a una, que ahora se presentan en una exquisita caja calada en negro.

"Este single malt de 50 años –explica Laura Rampling, Master Whisky Maker de The Glenrothes– ofrece una espectacular mezcla de aromas con una complejidad que solo un whisky de esta antigüedad puede aportar: verdaderamente suntuoso, oscuro y aromático". Por su parte, Kerr Arthur, director de la marca The Glenrothes, afirma que "este destilado de 50 años, el lanzamiento más añejo de nuestra historia, es un homenaje a la lealtad y el buen oficio de nuestro equipo, varios de cuyos miembros acumulan ya más de 40 años de servicio".

Con un aroma de especias aromáticas y toque de madera y jazmín, en boca es un whisky complejo, sumamente dulce y picante, con notas de cedro de principio a fin. Delicado y elegante.