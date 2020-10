Swatch 1983: materiales ecológicos para una colección que recuerda sus orígenes

Aunque sin duda hay dos piezas que llaman la atención y son las que lucen el lema 'Don’t Be Too Late'. El mensaje se inspira en el "don’t be too late" de 1984, el primer mensaje irreverente y emblemático impreso en un Swatch. Tiene 3 versiones diferentes. En la primera de ellas, 'same same but different' en formato modelo Gent, la diferencia es un cambio de color; 'call to action' que se declina en el nuevo modelo Gent; y 'tell me more', con un estampado decorativo en el movimiento del Sistem51. El nombre de cada reloj se corresponde con la traducción de la palabra Time a varios idiomas de todo el mundo. De lo que no hay duda, es que no pasará desapercibido.