Los diez personajes que iluminaron el año. Música: Billie Eilish

Billie Eilish ha sido la artista más joven en lograr muchas cosas: situar un álbum como número uno de los Estados Unidos; ganar un Grammy al Mejor Álbum del Año o grabar una canción para la saga de James Bond –No time to die, para la película del mismo nombre–. Ocurren dos cosas: que, efectivamente, es una mujer muy joven –ha cumplido 19 años este diciembre–; y que, a pesar de los prejuicios de algunos más entrados en años, son ellos, los de su generación, los que trazan los caminos por los que transcurre la música actual y, además, con unas dosis de calidad y originalidad que poco tienen que envidiar a las vacas sagradas a las que solemos recurrir para no arriesgar en estos reconocimientos anuales.

Aunque tampoco es tan aventurado, la verdad, apostar por esta joven nacida en Los Ángeles como el fenómeno musical del año. Su ascendente trayectoria no es flor de un día: ya en 2015 la canción Ocean Eyes, compuesta por su hermano Finneas y grabada por ella para unas clases de baile, se convirtió en un fenómeno viral que atrajo la atención de la industria musical. Y lo que le ha ocurrido desde entonces no ha hecho más que afianzar su valía, respaldada este año por cinco premios Grammy y dos Billboard Music Awards. Todo esto lo ha conseguido con solo un disco de estudio, When we all fall asleep, where do we go?, con 13 temas compuestos por ella. Bad guy es una buena manera de adentrarse en su música; sus vídeos, una sugerente forma de conocer su cautivadora concepción del espectáculo.

Que Eilish iba a ser artista estaba claro desde pequeña. Hija de la actriz Maggie Baird y el músico y guionista Patrick O’Connell, fue educada en casa bajo la consiga de reforzar lo que la motivara, lo que la llevó a dar clases de canto, piano, baile y ukelele, así que a los 11 años ya componía canciones. Ahora ha desarrollado suficiente personalidad para involucrarse en causas por los derechos de los animales o mostrar su apoyo a Joe Biden, pero también para confesar que no todo es de color de rosa a su alrededor: sufre depresiones y tiene el síndrome de Tourette (ese que te empuja a hacer gestos inesperados o decir disparates involuntariamente). ¿Cosas de jóvenes?