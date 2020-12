Los diez nombres que iluminaron el año. Deporte: Carlos Sainz

Como tantos otros, reconozco que me aficioné a seguir cuanto acontecía en el mundo de los rallies por Carlos Sainz (Madrid, 1962). En realidad, nadie hasta la llegada del madrileño había convertido esta emocionante actividad deportiva en un fenómeno de masas en nuestro país. Sainz, El Matador, lo consiguió. Además de dos títulos mundiales, dejó una estela de subcampeonatos(cuatro) y terceros puestos (cinco) para completar uno de los palmarés más alabados de la especialidad. Metódico, constante y perfeccionista en su pilotaje, subió tantas veces al cajón (97) que no verle en él era la excepción. Y también rompió registros, como convertirse en el primer piloto no nórdico en ganar el Rally de los 1.000 Lagos. Una carrera de éxitos que para muchos hubiera sido suficiente; no para Carlos Sainz. Porque su retirada solo supuso el comienzo de un nuevo reto: “En la vida todo son retos”, dice. “Hay que renovarse, buscar nuevas emociones”. Y ese impulso lo encontró en la prueba más exigente, el Rally Dakar, donde ha participado en 13 ediciones y se ha impuesto en tres de ellas, para convertirse en el ganador de más edad.

Pero sobre todo volver a ganar rompió con una especie de gafe que le acompañaba, y ante el que nunca se rindió. Porque eso también es parte del carácter de Carlos Sainz; es un competidor nato. Es metódico en todo lo que hace: “Incluso diría que soy muy maniático a la hora de poner a punto el coche. En nuestro deporte hay que ser muy precisos, y todo tiene que estar bajo control”.

Lo que nadie le puede cuestionar, además de sus títulos, es que vive lo que hace. “Estoy en esto porque sigo disfrutando. Creo que se debe ser honesto con uno mismo, y eso es lo que he hecho toda mi vida”. Y cuando acabe su ciclo en el Dakar, “llegará otro reto”, en el que ya piensa. Irá cambiando objetivos, pero no se le ve jubilado. No va con su personalidad; para quien ha ido siempre al límite es difícil parar. Mientras tanto seguirá batiendo registros y reconocimientos. El último, el Princesa de Asturias.