Milton Glaser, el legado del gran maestro del diseño gráfico

Tras una carrera de más de 60 años, Milton Glaser es conocido sobre todo por el icónico logotipo con que declaraba su amor a Nueva York (arriba en la imagen), que creó en 1977 pro bono y que ayudó a darle a la ciudad, prácticamente en bancarrota, una nueva sensación de orgullo. Pero Glaser también diseñó carteles para Bob Dylan, cofundó la revista New York y diseñó logotipos para DC Comics y Brooklyn Brewery. Los trabajos más recientes de Glaser incluyen el logotipo de 2014 para la campaña de concienciación climática 'It’s Not Warming, It’s Dying', y una contribución a la iniciativa 'Get Out The Vote 2016', para alentar a las personas a votar en las elecciones presidenciales y derrotar a Donald Trump.

Hasta el momento de su muerte, el pasado 26 de junio, Glaser estuvo trabajando en un proyecto gráfico que representaría la idea de colectividad durante el aislamiento forzado de la pandemia de Covid-19. El artista declaró al New York Times que esperaba que el proyecto, titulado Together, se distribuyera en las escuelas públicas de la ciudad para difundir el mensaje de que “no estamos solos”.

Nacido en el Bronx y fallecido en Manhattan, Glaser diseñó diarios –The Washington Post, The Los Angeles Times, O Globo–, fundó publicaciones como The Underground Gourmet (una guía para comer barato), y rediseñó otras clásicas como La Vanguardia o L’ Express Lire. Glaser es autor también de los logos del MoMA (1975), del Centro Pompidou (1977) o de la gráfica de la serie Mad Men. Vivió dos años en Italia, estudiando con Giorgio Morandi, pero Glaser fue, sobre todo, un neoyorkino universal.