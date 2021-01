Javier Castillo, el ‘Stephen King’ español, publica nueva novela, ‘El juego del alma'

Un millón de ejemplares vendidos. Se dice pronto. Pero ¿quién es capaz de meter un libro entre las manos de un millón de personas? Un chico malagueño, de nombre Javier Castillo, por ejemplo, que iba para consultor financiero y ha acabado convirtiéndose en un fenómeno editorial. “Fue algo inesperado –cuenta Castillo–. Empecé a escribir de niño, hasta que un día se me ocurrió una idea para una novela. La escribí en el tren, en los trayectos de casa al trabajo, y la autopubliqué en Amazon”.

El día que se perdió la cordura alcanzó las 40.000 descargas en un mes. Desde aquel increíble debut, ha habido otras tres novelas más (y un importante contrato editorial con Suma de letras, sello del grupo Random House): El día que se perdió el amor, Todo lo que sucedió con Miranda Huff y La chica de la nieve, que salió el 12 de marzo, dos días antes del confinamiento y que, aun así, ha llegado a ser la novela más leída durante ese tiempo. ¿El secreto? “Hay que procurar escribir buenas historias, que atrapen al lector desde el primer momento –explica el autor–. Una buena historia sabe abrirse paso: la gente quiere escucharla y los editores quieren publicarla”. La quinta novela, El juego del alma, llegará en marzo.

Pero ¿cómo es posible convertir un sueño en un trabajo o, dicho de otra forma, ser escritor y no morir en el intento? “Se dice que el libro está agonizando, pero no lo creo: ahora la gente lee más que nunca, aunque sea más difícil captar su atención porque la literatura compite con otras formas de entretenimiento más directas”. Un poco de suspense, un poco de intriga, una pizca de tensión amorosa, y de la fantasía de Javier salen páginas que mantienen al lector pegado al texto gracias a su estilo directo, lleno de imágenes evocadoras e inquietantes capaces de despertar la atención en España y más allá, tanto que sus obras se han traducido a diez idiomas y han sido publicadas en más de 63 países.

Sus referentes son los maestros del thriller,desde el rey del suspense Stephen King hasta Jo Nesbø, pasando por la española Dolores Redondo y Joël Dicker. Con ellos tiene en común un innato talento que, en el caso de Javier, va de la mano de un método muy estricto: “Por las mañanas me pongo a escribir, por la tarde reviso lo que he hecho; y así todos los días”. Pese a los datos de ventas, hay quien dice que la novela de suspense es un género menor, descuidado por la crítica y apartado del meollo del canon literario. “No estoy de acuerdo –contesta Castillo–: un buen libro es el que sabe llegar a la gente, no hay que darle más vueltas”.