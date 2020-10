Omega rinde homenaje a su relación con la Luna... y con Snoopy

Hace medio siglo, Omega recibía el reconocimiento de los astronautas de la NASA por su contribución a la exploración espacial, y por supuesto, la labor desempeñada por el Speedmaster (el reloj de la Luna) durante el rescate de la tripulación del Apolo 13. El merecido homenaje se tradujo en el Silver Snoopy Award (Premio Snoopy de Plata). Una efeméride que ahora se rememora con la creación de una pieza en la que se rinde homenaje a Snoopy, el Speedmaster "Silver Snoopy Award" 50 Aniversario, que tiene un papel prominente en el reloj y aparece por primera vez como un medallón de plata en relieve en la subesfera azul situada a las 9. Lo hace con su famoso traje espacial, reproduciendo el pin que reciben los premiados.

Pero no es el único lugar. También queda reflejado en el fondo de la caja, donde Snoopy se halla en órbita gracias a su Módulo de Mando y Servicio (CSM). en blanco y negro y guiado por una mano mágica. Cuando el segundero del cronógrafo está en marcha, Snoopy hace un viaje alrededor de la misteriosa cara oculta de la Luna, como la tripulación del Apolo 13. También hay espacio para un disco de la Tierra, que gira una vez por minuto, en sincronía con el pequeño segundero, y simboliza la rotación precisa de la Tierra. La icónica cita “Eyes on the Stars” (Con los ojos en las estrellas) se incluye dentro del universo negro.