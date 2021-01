La cueva del tesoro: un viaje a la histórica 'maison' de champán Veuve Clicquot

Una de las más antiguas y prestigiosas maisons de Champagne, Veuve Clicquot, es desde 1772, año de su fundación, sinónimo de excelencia. Su etiqueta amarilla, inconfundible seña distintiva que viste las mejores botellas de la casa, es conocida en todo el mundo y es asociada al inconfundible carácter refinado y potente de un vino cuyo éxito coincide en parte con la historia de una de las primeras mujeres emprendedoras: madame Clicquot (la Veuve que da el nombre a la casa), quien, con su espíritu innovador y su vocación internacional, hizo de la producción del champagne un verdadero arte apreciado dentro y fuera de su país de origen. Un arte complicado, casi alquímico, que tiene sus interpretes y sus maestros: Didier Mariotti es uno de ellos. Undécimo chef de caves de Veuve Clicquot (que pertenece al grupo del lujo LVMH), Mariotti, a diferencia de lo que hace un chef de cocina, no se encarga de mezclar distintas culturas culinarias, sino de preservar año tras año la esencia plurisecular de la casa francesa.

Nacido en una familia de viticultores, ¿recuerda su primer acercamiento al vino?

El vino siempre ha formado parte de mi vida, pero solo a posteriori me he dado cuenta de cuánto me ha servido de inspiración esta circunstancia.

Ha trabajado también para Moët & Chandon y Mumm. ¿Qué es lo que distingue a Veuve Clicquot?

La seña de identidad de Veuve Clicquot es el pinot noir, que influye sobre todos los ensamblajes. Tenemos una de las más extensas y refinadas colecciones de champagne reserva, que guardamos según el tipo de cepa o el año. El más antiguo se remonta a 1988.

¿Qué ha aprendido de su predecesor, Dominique Demarville?

Me ha ayudado a entender lo esencial, es decir la historia, el patrimonio y el alma de la maison. ¿Usted ha aportado alguna modificación significativa a ese patrimonio? Mi papel no es cambiar las cosas, sino honrar una tradición de casi 250 años.

¿El hecho de que el primer champagne millesimé (elaborado con una sola añada de excelente calidad) lo produjera justamente Madame Clicquot en 1810 influye de alguna manera sobre su forma de trabajar?

Por supuesto. Aquí todo tiene su peso: las personas, la historia, las cuevas de yeso donde reposan los vinos… Nuestra historia cuenta la audacia de una mujer: en 1805, cuando Madame Clicquot tomó las riendas de la actividad tras la muerte de su marido, las mujeres no podían trabajar ni abrir una cuenta en el banco. Por esta razón, en 1972, en ocasión del bicentenario de la casa, Veuve Clicquot creó el Business Woman Award (actualmente Bold Woman Award), que celebra y premia a las mujeres emprendedoras.

¿De qué forma la histórica vocación internacional de la marca inspira su labor?

La verdad es que me relaciono a menudo con personas diferentes por origen, cultura y gustos; pero, contrariamente a lo que haría un cocinero que puede fundir diferentes tradiciones culinarias, yo, cada año, vuelvo a dar vida al mismo estilo Clicquot. Los champagne, de hecho, son los mismos para todos los mercados y todos los clientes. Al hilo de esta filosofía ha nacido Veuve Clicquot Rich, el primer champagne concebido para ser mezclado con hielo y otros ingredientes frescos.

¿Qué representa la Grande Dame –uno de los champagnes más emblemáticos de la casa– para la firma?

Es el símbolo de nuestra excelencia. Creada en 1962 y lanzada solo 10 años más tarde, es un homenaje a una mujer visionaria y determinada como madame Clicquot. Mi tarea es encontrar su justo equilibrio, de forma que pueda lucir todo su carácter refinado, elegante, ligero y delicado, pero a la vez potente y firme.

¿Y Yellow Label, con su edición anual? Es quizás la etiqueta más conocida.

Es el icono que representa los vinos reserva y el arte del ensamblaje. De hecho, nuestro verdadero desafío consiste en lograr cada año la misma esencia para Yellow Label, independientemente de las condiciones del viñedo y de la cosecha.