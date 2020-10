Gentleman selecciona los mejores restaurantes de España (Parte II)

Cebo | Aurelio Morales

Madrid. Tras su peculiar recorrido por la geografía española en un menú de 17 pasos –uno por comunidad–, cabe esperar mucho de Aurelio Morales, chef de talento y técnica prodigiosa en el restaurante Cebo (arriba en la imagen), bien arropado por un servicio de sala instruido por el maestro de maîtres Paco Patón. La excelente carta de vinos cierra el círculo. En el mismo hotel Urban, el restaurante cuenta con una carta de gastronomía marinera informal.

Quique Dacosta

Denia. El chef de Denia, que aterrizó a principios de este año en Madrid como responsable de las cocinas del remozado hotel Ritz, se encuentra en un gran estado de forma e inspiración. En 2019, en su menú Autorretratos, ahondó en su obsesión por expresar el ADN de su territorio, conjugando el producto local y la mirada aguda sobre las recetas tradicionales con su rompedora visión vanguardista. Su declinación de salazones y su fideuá de erizos son ejemplos de una perfecta representación contemporánea de la comarca.

Gofio | Safe Cruz

Madrid. ¿Quién hubiera dicho que Cicero Canary, el pequeño local que abrieron Safe Cruz y Aida González en Argüelles en el año 2012, conduciría a la fiesta de canariedad sin límites que es Gofio? Porque hoy el restaurante de estos isleños es uno de los más interesantes de cuantos asoman en Madrid: productos nunca vistos, recetas con raíz revisitadas con chispa, vinos de carácter que cambian cada semana, cócteles, cafés e infusiones presentados con pasión y rigor... Una apasionante aventura.

Coque | Mario Sandoval

Madrid. Los Sandoval se han convertido en un referente de la alta restauración en la capital, por los servicios, por el lujoso marco, además de la fantástica bodega –a cargo de Rafael Sandoval–, y por supuesto por la cocina, a la que el chef Mario siempre aporta un nuevo giro (sin descuidar el gran clásico de la casa: el cochinillo). Los múltiples espacios de los que dispone el local hace aún más grata la experiencia.

El Celler de Can Roca | Joan Roca

Girona. Como si la proeza de haber tocado el cielo gastronómico no fuera con ellos, los Roca continúan transitando su camino sin alharacas. Siempre con tesón y repartiendo sabiduría a diestro y siniestro. En su maravilloso coto gerundense, la experiencia va mucho más allá de lo gastronómico, porque incorpora elementos artísticos y éticos. Y un toque de humor. Eso sí, lo que se come es serio. Y también lo que se bebe, en un ejercicio de integración entre sólido y líquido que no conoce ningún otro restaurante del orbe.

Mugaritz | Andoni Aduriz

Gipúzcoa. Siempre reacio a lo predecible, Aduriz continúa tensando la cuerda del placer gastronómico. Temerario, no se conforma con satisfacer al comensal con un solemne condumio, para atreverse a enfrentarlo a la duda y la reflexión. Su obsesión es preservar la magia de un momento único y la emoción del descubrimiento. Un cocinero tan genial como imprevisible y tantas veces incomprendido.

Noor | Paco Morales

Córdoba. En su ciudad natal Morales ha emprendido un viaje fascinante, descubriendo en la tradición remota un camino intransitado hacia el futuro. En Noor se consagra a la cocina andalusí, desde una perspectiva muy personal, que prescinde de cualquier ingrediente posterior al descubrimiento de América, para alumbrar platos de una fuerza visual casi lisérgica y finísimos contrastes de texturas y sabores. El modernísimo marco atesora la misma esencia neoancestral.

Cocina Hermanos Torres | Sergio y Javier Torres

Barcelona. Adaptados ya al espacio industrial de su espaciosa cocina –un antiguo taller de motos–, los gemelos Torres dan rienda suelta a su profuso talento. Vale la pena hacerles una visita para comprobar que son mucho más que un par de chefs mediáticos: sus platos transmiten emoción, curiosidad y pasión, son eclécticos y desprejuiciados, tan pronto atañen a la cocina de la abuela como abordan una materia nunca vista y nos trasladan a un paraje remoto. Y están resueltos con gracia y prodigio técnico. Puro placer.