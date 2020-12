El Palacio de Liria da la bienvenida a The Macallan Red Collection

The Macallan presentó el pasado jueves The Red Collection, una exclusiva gama de whiskies escoceses en el El Palacio de Liria de Madrid, que vistió su espectacular fachada en tonos rojos para representar la excelencia y la pasión, dos valores sobre los que se erige la firma. Una localización en la cual se representa la relación con el linaje de la casa de Alba con Escocia, un icono histórico en la que el paso del tiempo cobra especial importancia. The Red Collection está formada por una cuidada selección de expresiones envejecidas a lo largo de la historia, así como nuevos lanzamientos de otras añadas únicas: The Macallan 40 YO, The Macallan 50 YO y The Macallan 60 YO. Estos extraordinarios 'single malt' conforman una colección nunca antes ofrecida por The Macallan, y que estarán disponibles en unidades limitadas.

De manera excepcional, tres lanzamientos de la casa se suman esta selección: The Macallan 71 YO, The Macallan 74 YO y The Macallan 78 YO, tres sigle malt que pueden presumir de estar entre los whiskies escoceses más envenjecidos del mundo.

Artesanía e innovación de un destilado que ha ocupado durante décadas los alambiques de the Macallan, en los que se forja la layenda de uno de los whiskies más legendarios. Cada expresión de este conjunto ha madurado en barricas de roble, dando lugar a una elegante selección con la que la firma de destilados celebra la historia y el 'savoir-faire'. Así, la firma ha colaborado con el pintor e ilustrador Javi Aznares en una película animada, ambientada con música del violinista escocés Nicola Benedetti. En el film se plasma la importancia del tiempo, esencial para desarrollar un arte como la pintura y para dar paso a un destilado de excepción. El artista español tiene un amplio currículum en el que figuran trabajos para el director Wes Anderson en 'The French Dispatch' y colaboraciones en el guión gráfico de 'Greta', dirigida por Neil Jordan en 2018.

Las botellas se presentan en unos elegantes estuches de madera diseñados por el fabricante escocés de muebles artesanales Method Design Studio. A través de ellos canaliza la pasión y el tiempo invertidos en la maduración de estos ejemplares únicos en su especie.