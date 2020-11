Dom Pérignon y Albert Adrià en la nueva experiencia gastronómica del lujo

La búsqueda de una fusión gastronómica formada por dos referentes a nivel mundial: la prestigiosa 'maison' Dom Pèrignon y el chef Albert Adrià concluyen el año 2020 sumidos en un reto a la nueva realidad. En un acertado intento de amenizar los largos períodos de introspección propios del confinamiento, 'Contrastes' se presenta en un exclusivo formato que ofrece la tradición del legendario 'champagne' con la vanguardia del chef galardonado ya con varios premios, entre los que se encuentran 'Mejor chef pastelero por los 'The World's 50 Best' o el francés Pierre Gagnaire (2019) en el marco del Best Restaurant Dessert.

Un cofre de edición limitada a 100 unidades, resultado de un proceso en el que el tiempo es el protagonista. Por un lado, el Dom Pérignon Vintage 2010, fruto del 'savoir-faire' de una casa con un fuerte compromiso por la artesanía y la excelencia. A través de una meticulosa selección de parcelas y clasificación de las uvas, de gran intensidad y equilibradas en textura y estructura, se elabora la añada 2010, expresión de la metamorfosis que caracteriza la añada.

Por su parte, para el proceso de creación del maridaje perfecto, Adrià comienza un camino donde echa la vista atrás, a sus raíces y a la cultura que lo llevaron a ser el artífice, junto a su hermano Ferran, de uno de los restaurantes más emblemáticos del país: el Bulli. Los inicios de su carrera, en la década de los ochenta, sitúan el comienzo de la exploración de sus propios límites, tanto en el campo creativo como en el técnico. Así, su cocina se basa en una elaboración que pueda ser disfrutada por todos los sentidos y en la que, precisamente, los contrastes adquieran su máxima expresión de elegancia.

Cristal de yuzu, profiterol de grosella negra, galleta de maíz lyo, cookie de frambuesa, ruedas infladas de azafrán, alga nori con quinoa y pizzeta de parmesano son los pequeños bocados que esta exclusiva selección lleva a los hogares de los más sibaritas. Dos pioneros trabajando en el nuevo escenario del paladar, totalmente reinventado en los últimos meses: Dom Pérignon arraigado en la historia y tradición de las bodegas, y Adrià, entregado a los fogones de su cocina, en los que aúna pasado, presente y futuro.