Ocho títulos imprescindibles para aprender a combatir el cambio climático

En plena crisis climática, los cerebros pensantes de la literatura se han puesto manos a la obra. Adquirir una mayor conciencia sobre el calentamiento global, y ponerles solución, es posible a través de estos relatos, novelas y manuales.

'Conocer la meteorología'

José Miguel Viñas (Alianza editorial)

Diccionario ilustrado del tiempo, que combina términos científicos y vocabulario de uso común con más de 200 imágenes y 25 recuadros divulgativos ofreciendo una perspectiva sorprendente de los fenómenos atmosféricos que ocurren sobre la superficie del planeta.

'El calentamiento global'

Daniel Ruiz (Tusquets)

Sátira sobre el desarrollo sostenible. La novela enlaza diversas historias personales en torno a una refinería de nuestra costa que pondrán de relieve la importancia del dinero y la diferencia de clases a la hora de enfrentarse y padecer el caos medioambiental.

'Algo, ahí fuera'

Bruno Arpaia (Alianza Literaria)

Ciencia, arte y filosofía son los cimientos que sostienen esta novela visionaria de uno de los herederos de Italo Calvino. En una Europa arrasada por el calentamiento global, miles y miles de refugiados caminan rumbo a Escandinavia en busca de aire puro.

'El clima somos nosotras'

Anuna de Weber y Kyra Gantois (Alianza editorial)

Anuna y Kyra comenzaron su batalla por la Madre Naturaleza sentadas en la mesa de la cocina. Y en solo unos meses se han convertido en faro, bandera y catapulta de una generación que ya no se conforma con los discursos hipócritas y vacíos de los políticos.

'Apuntes sobre un planeta estresado'

Matt Haig (Destino)

Si este sistema parece diseñado para hacernos infelices, ¿hay algo que podamos hacer al respecto? El autor parte de su propia experiencia –víctima de una profunda depresión a los 24 años– para explicar con lucidez y emoción como rehumanizar nuestro habitat.

'Deja el plástico'

Will McCallum (Península)

Manual de instrucciones para salvar el mundo. Todo lo que debemos saber y podemos hacer para frenar el tsunami de los 13 millones de toneladas de plástico que invaden cada año los océanos. ¡Ojo al dato! En 2050 podría haber más plástico que peces en el mar.

'Planeta Tierra'

Rachel Ignotofsky (Nórdica Cómic)

Después de su celebrado Mujeres de ciencia, aterriza en las librerías Los asombrosos trabajos del planeta Tierra. Un extraordinario cómic-ensayo repleto de ilustraciones, mapas e infografías sobre el funcionamiento de nuestro planeta y la manera de protegerlo.

El planeta inhóspito

David Wallace-Wells (Debate)

El calentamiento global no es un proceso lento que se produzca a lo largo de los siglos, sino uno muy rápido. Más de la mitad de las emisiones procedentes de la quema de combustibles producidas en toda la historia de la humanidad se han producido en los últimos 30 años. Durante mucho tiempo, se nos advirtió sobre el cambio climático en términos de aumento del nivel del mar. Pero, aunque preocupante, es solo uno de los muchos impactos (olas de calor, sequías, hambrunas, conflictos bélicos, caos económico…) que convierten al calentamiento del planeta en un sistema global del que nadie podrá “escapar” en las próximas décadas. Es probable que en unas décadas estemos viviendo un futuro más "caliente" de lo que ningún medio de comunicación haya descrito jamás. En este guión, caminar al aire libre en ciudades del sur de Asia y Oriente Medio en verano será enfrentarse a un golpe de calor fulminante. Según cree la ONU tendremos 200 millones de refugiados climáticos –o más– para 2050. Y para entonces, los daños causados por las tormentas y el progresivo aumento del nivel del mar se habrán multiplicado por cien y habrá más de 150 millones de muertes adicionales por contaminación atmósferica, lo que representa una escala de sufrimiento 25 veces mayor que la del Holocausto. Y esta no es una descripción del peor de los escenarios sino, siendo prácticos, del mejor de los posibles... No hay tiempo que perder. Pongámosnos manos a la obra. ¡YA!