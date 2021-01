15 canciones inolvidables del jazz para disfrutar el fin de semana

Hace ya tiempo que las grandes voces del jazz desaparecieron de las radios populares, los shows televisivos, las mieles de Hollywood o los excesos de Las Vegas. El eco de la voz Frank Sinatra, el olor del vaso de Dean Martin o el scat risueño de Ella Fitzgerald se apagaron para siempre y año tras año, vemos a los grandes pasar de los escenarios a los epitafios. Mientras, comprobamos cómo los históricos festivales de jazz programan una pantomima de lo que un día fueron. Se han ido, pero sus grabaciones perduran. Los hacen eternos.

En los archivos del sello discográfico Verve, de Universal Records, reposan, por así decirlo, las grabaciones de los artistas capitales del jazz. Un legado sonoro que revive a través de las múltiples reediciones de esa herencia y que fue puesto a disposición de esta revista para alumbrar la recopilación Jazz for a Gentleman.

Porque no es lo mismo degustar un buen cigarro y un buen licor si no es el swing quien anima el espíritu, como también es más tibia la conducción de la más selecta berlina si no percutimos sobre el volante al compás del mejor jazz y, por qué no, la melodía de un Standard pone sonido a las vivencias y da color a los recuerdos… Para qué explicarlo. El jazz es elegancia.

Este disco es una afortunada compilación a través de las grandes voces del jazz del siglo XX, donde los grandes himnos del jazz clásico conviven con gratas sorpresas. Y, a diferencia de otras compilaciones lanzadas desde el artificio, aquí los estilos conviven, las voces se complementan y las armonías encajan. Todo el disco es una intención. Música para el disfrute, a través de la cual se filtra el olor y el sabor de una época que siempre será eterna.

1. Shirley Horn, Come dance with me. Susurrante soslayo que arranca un suave baile de metales y bongó.

2. Blossom Dearie, Gentleman friend. Emocionado swing de la diva del jazz-cabaret.

3. Willi Bobo, This guy’s in love with love. Soberbia versión de Bacharach en la voz del percusionista de Harlem.

4. Ella Fitzgerald & Louis Armstrong, Let’s call the whole thing off. Derroche de camaradería cantando a George Gershwin.

5. Anita O’Day, Night and day. Una frenética versión orquestal de la voz perfecta.

6. Billie Holiday, Embraceable you. Interpretación desgarradora y dramática, poco antes de morir.

7. Mel Tormé, Old devil moon. La ‘voz de terciopelo’ en su esplendor.

8. Fred Astaire, Cheek to cheek. El rey del musical y el himno de ‘Sombrero de copa’.

9. NinaSimone,Love or leave me. Emocional pieza, con la voz soul de Simone y un espectacular solo de piano.

10. Louis Armstrong, Let’s do it. Todo un himno a tempo congelado en la voz más blues del jazz.

11. Johnny Hartman, Unforgettable. El canalla del grave susurro con uno de los standards más clásicos.

12. Sarah Vaughan, Misty. Lento y sensual capricho de la “Divina”.

13. Peggy Lee, A woman alone with the blues. La diva blanca refrenda la negritud de su voz.

14. Helen Merrill, Don’t explain. El desgarro se encarna en balada.

15. Ella Fitzgerald, Every time we say goodbay. La reina del jazz cierra un disco redondo.