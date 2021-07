La nueva era para los viajes y el turismo que ahora comienza con la temporada estival merece también un recorrido por las exposiciones más bellas e interesantes del panorama internacional. Hacemos una breve guía por aquellas que abordan nuevas perspectivas de artistas contemporáneos, inspirados en el surrealismo y el colorido del mundo animal, hasta otras que transmiten la ruptura con el pasado de artistas adelantados a su tiempo.

'Dancing Pumpkin', de la artista japonesa Yayoi Kusama (2020).

Kusama: naturaleza cósmica

Nueva York. Hasta el 31 de octubre. Museo del Jardín Botánico.

Posiblemente una de las artistas vivas más populares, la japonesa Yayoi Kusama (1929) es celebrada con un despliegue de sus obras en más de 100 hectáreas, entre ellas cuatro inéditas para el público. Destacan Flower Obsession (Obsesión floral), Dancing Pumpkin (La calabaza danzante) o I Want to Fly to the Universe (Quiero volar al Universo), todas ellas de gran tamaño y con el toque colorido característico de Kusama. La cuarta pieza restante es Infinity Mirrored Room - Illusion Inside the Heart (Habitación con infinito reflejado - Ilusión dentro del corazón), un cubo que refleja toda la flora de la que está rodeado.

Mujeres pintoras: 1780-1830

París. Hasta el 4 de julio. Museo de Luxemburgo.

Entre las dos décadas finales del siglo XVIII y las tres primeras del XIX, las mujeres, al aire de los cambios políticos que se vivían en la Francia revolucionaria, protagonizaron un conjunto de luchas por sus propios derechos, entre ellos, el derecho a la formación, la profesionalización y un lugar en el mercado del arte. Las cerca de 80 obras expuestas fueron realizadas por algunas de las mujeres que impulsaron esos cambios. Así, entre otras, hay obras de Elisabeth Vigée-Lebrun y Constance Mayer, y otras artistas menos conocidas hoy pero celebradas en su tiempo.

Las zapatillas desempaquetadas. Del estudio a la calle

Londres. Hasta el 24 de octubre. Museo del Diseño.

Fenómeno del consumo contemporáneo, pasión, veta explotada por muchas firmas de moda clásicas: el último modelo de calzado deportivo vale más mostrarlo que tenerlo. Esta exposición propone desentrañar por qué es un símbolo cultural de nuestro tiempo. Para ello, ofrece un viaje a través del proceso de diseño detrás de algunos de los modelos con mayor inventiva técnica de la actualidad, un robot de fabricación de calzado con cuerdas diseñado por Satoshi, una marca que utiliza la certificación blockchain y los primeros zapatos biológicamente activos del mundo desarrollados por el MIT.

'La bailarina de 14 años', de Edgar Degas (1880).

Degas

São Paulo. Hasta el 1 de agosto. MASP.

En 1950 el Museo de Arte de São Paulo adquirió para incorporar a su colección 76 obras del artista francés Edgar Degas (1834-1917); la última vez que se expuso al público fue hace 14 años. Destaca el bronce La bailarina de 14 años (1880), cuya modelo, llamada Marie van Goethem, se sabe que procedía de un hogar con penurias económicas; en esa época era habitual que familias pobres buscaran movilidad social con la danza. La muestra va acompañada de fotografías de las esculturas en blanco y negro en grandes dimensiones, especialmente realizadas para esta ocasión.

13º Bienal

Shanghái. Hasta el 27 de junio. Varias sedes.

Bodies of Water (Cuerpos de agua) se titula esta edición que propone un diálogo con la historia y la geografía de la capital china. De hecho, se desarrolla en toda la ciudad, con base en la llamada Power Station of Art, una antigua planta eléctrica de carbón que impulsó la industrialización del río Huangpu. Así, se presenta un programa que quiere invitar a artistas, activistas, científicos y ciudadanos en general a sentir, discutir y reconstruir la unión con el agua, la humedad y lo acuático.