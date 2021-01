Universal Music ensancha la historia de leyenda de Bob Dylan

Quizá el nombre de Robert Allen Zimmerman no suene –nunca mejor dicho– de nada. Pero es un genio, un auténtico prodigio de la música, autor de casi 60 discos (entre LPs y grabaciones en vivo) y cientos de canciones –muchas forman parten de la historia de la cultura popular– y premio Nobel de Literatura por su capacidad de conjugar letras que son auténticas poesías con melodías inolvidables. Su cara aparece en la portada del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de los Beatles, ha escrito libros, ha recibido un premio príncipe de Asturias, un Pulitzer, y hasta ha ganado un Oscar –lo que le convierte en el único, junto a otro gigante como George Bernard Shaw, en atesorar Nobel y Oscar–.

Hablamos obviamente de Bob Dylan, que desde que se dio a conocer en los años 60, en una Nueva York en plena ebullición artística y social, ha conseguido asociar su nombre a hits inmortales como Blowin’ in the Wind, Knockin’ on Heaven’s Door o Like a Rolling Stone, y ha roto los moldes del género folk al 'contaminarlo' con el sonido rock de la guitarra eléctrica. Un innovador, un rebelde, un cantautor con una sensibilidad compositiva única que ahora, con 79 años, 125 millones de discos vendidos en el mundo e innumerables reproducciones en Spotify, ha decidido dar un paso importante cambiando su etiqueta histórica, Columbia Records, sello de Sony/ATV, por el coloso Universal.

“Dentro de decenas y centenares de años –ha dicho Sir Lucian Grainge, presidente de la discográfica estadounidense–, las letras y música de Dylan se seguirán escuchando y cantando en todos los rincones del mundo”. Universal se prepara de la mejor manera posible para su prevista salida a bolsa apostando por los derechos de un autor único en la época de la ‘música líquida’. Los detalles de la operación no han transcendido, pero el New York Times estima la adquisición en 250 millones de dólares. ¿Mucho? ¿Cuánto es mucho para el último profeta de la música pop? Además, no es el dinero la medida del éxito: “Un hombre tiene éxito cuando se levanta por la mañana, se acuesta por la noche y entre medias hace lo que quiere”. Un tal Robert Allen Zimmerman.