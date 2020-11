Norman Parkinson, el maestro de la imagen, protagoniza una exposición en Italia

La Fundación Bisazza expone (hasta el 13 de diciembre) la muestra fotográfica 'Norman Parkinson. Fotografía de moda 1948-1968', una retrospectiva del gran creador de imágenes que recorre 20 años de su trabajo para revistas del sector y como retratista, y que combina con la obra de otros cuatro célebres fotógrafos: Milton Greene, Terence Donovan, Terry O’Neill y Jerry Schatzberg.

Comisariada por Cristina Carrillo de Albornoz, la muestra se divide en siete temas: 'Glamour', 'Swinging Sixties', 'City Style', 'The Art of Travel', 'Postguerra', 'Couture', 'Exceptional Gowns' e 'Iconic', con un total de 70 imágenes de época que no solo testimonian el espíritu de cambio de la época (1948-1968), sino que, sobre todo, revelan un nuevo estilo de fotografía y una forma distinta de representar a la mujer, especialmente en sesiones de moda y retratos.

Norman Parkinson desarrolló un enfoque visionario para fotografiar modelos, extrayéndolas del entorno clásico del estudio fotográfico y llevándolas a las calles, a las playas, a lugares reales, pero a la vez exóticos y sorprendentes. Terence Donovan y Terry O’Neill, ambos ingleses, capturaron como pocos la magia del Londres de los años 60. Milton Greene y Jerry Schatzberg fueron ambos directores de cine y fotógrafos estadounidenses. Greene es conocido sobre todo por sus sesiones fotográficas con Marilyn Monroe, de quien tomó más de 3.000 fotos, y Jerry Schatzberg, gran cineasta, capturó algunos de los retratos más icónicos e íntimos de su generación, siempre caracterizados por su calidad narrativa y emoción.