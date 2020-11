De 'Bugsy' a 'El Padrino': diez películas de gángsters para la historia

El chico malo distinguido es puntilloso y presta mucha atención a la hora de elegir los detalles. El gangster de los años treinta lleva casi siempre un alfiler de corbata. Nunca olvida tampoco los gemelos, cadenitas u otras barbadas. También aprecia el pañuelito para el bolsillo superior, que exhibe como un estandarte. Y la bufanda de seda, bordada con sus iniciales, como Al Capone, que llegó a tener una colección.

Es el estilo del gangster. El mundo subterráneo de Chicago y Nueva York en tiempos de la prohibición y de las primeras guerras de bandas. El de las décadas 20 y 30– el que los modistas y las grandes marcas fundieron en todas sus tendencias, desde Ralph Lauren a Jean-Paul Gaultier, pasando por Tom Ford y Dior Homme.

Si algo han conseguido las películas y series de gangsters es envolver al espectador en toda una filosofía de vida. Quizá, por no conocerlo de primera mano, puede resultar hasta atractivo.

'El Padrino'

El clásico de los clásico. Posiblemente, junto con su segunda parte, la mejor película (no solo de gágsters) de la historia. Francis Ford Coppola, con permiso de Mario Puzo, el escritor de la novela en la que se basó la película, plasma en esta obra maestra, todo lo que vendría después: el oscurantismo de los planos, la difuminación del maniqueísmo, la aparición del antihéroe… una película inmortal.

'Érase una vez en América'

Aunque dirigida por Sergio Leone, 'Érase una vez en América' (1984) no es un 'western' O, por lo menos, no al uso. Esta larga epopeya protagonizada (sí, otra vez) por el ‘experto en interpretar a mafiosos Robert De Niro, narra toda una vida en la que no faltan amistad, la 'familia', y por supuesto, el amor.

'Los intocables de Elliot Ness'

Robert De Niro se convierte un gángster con mucha clase en esta película de Brian De Palma (1987). Y es que no es un gángster cualquiera, sino el mismísimo Al Capone.

'Uno de los nuestros'

De Martin Scorsese, es probablemente la mejor película del director en torno al mundo gángster. Ray Liotta, Joe Pesci y de nuevo, cómo no, Robert De Niro, en una entrega para la historia.

'Ángeles con caras sucias'

James Cagney desafía al espectador en la película de Michael Curtiz (1983). Cuenta además con actores de la talla de Patt O’Brien o Humphrey Bogart.

'Camino a la perdición'

Tom Hanks recreó en la película de Sam Mendes (2002) a un gángster implacable, pero con sentimientos.

'Bugsy'

No debe ser fácil encarnar a un personaje tan peculiar. De hecho, parece imposible meterse en la piel de alguien prendía fuego a los carros de verduras de Brooklyn. Warren Beatty lo consiguió (¡y de qué manera!) en ‘Bugsy’ (1991), de Barry Levinson.

'Los Soprano'

La llegada de ‘Los Soprano’ en 1999 supuso una nueva era a la hora de enfocar el mundo de los gángsters. Una de las series obligadas con una banda sonora espectacular.

'Muerte entre las flores'

Los hermanos Coen reflejaron en ‘Muerte entre las flores’ (1990) otra cara de la mafia: abandonan a los italoamericanos para fijarse en los irlandeses, dejan la elegancia pulcra para basarse en una elegancia sucia, de maquillaje de barro… Y todo ello aderezado con uno de los guiones más sorprendentes de los años 90.

'El honor de los Prizzi'

Más allá de las 'femme fatale' y de las mujeres y madres de los mafiosos, el cine de gángsters nunca había reflejado aquella parte femenina que también se moja en los asuntos de sangre. 'El honor de los Prizzi' (1985), del clásico John Houston, da un toque de ironía cínica al honor y a las películas del cine más negro.