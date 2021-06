En verano, la protección es esencial. Los factores climáticos y la exposición al sol condicionan la salud de la tejido cutáneo y el cabello, por lo que se vuelve imprescindible contar con protectores de factor elevado y apropiados para todo tipo de piel. Presentamos los productos solares que aúnan innovación de laboratorio y fórmulas ligeras que se absorben con rapidez. Elija la suya en esta exclusiva selección marcada por los efectos calmantes y las texturas generosas con la piel.

Rostro y cabello

Para todo tipo de pieles, con componentes antiedad y antimanchas o con hidratantes para el cabello. De fácil aplicación y absorción.

Super Fluido SPF 50, de BABE. Con ácido hialurónico para evitar el envejecimiento prematuro. No pica los ojos. | Muy Alta Protección SPF 50+, de Avène. Fluido mate para pieles sensibles mixtas y grasas. | Protective Fluid Sunissime, de Lierac. Global: cara, cuello y manchas oscuras. SPF 15. | Sport Sun Gel Sunage, de Montibello. Protección 360º. UV, resistente al agua, SPF 50. | Essence Day Veil SPF 30, de Sensai. Rica y agradable esencia, protege de los rayos UV y la sequedad. | UV PLUS, de CLARINS. SPF 50+++ UVA-UVB. Gel hidratante en crema acuosa.

Triple protección solar, de Ladival SPF 50+. Antiedad con ácido hialurónico que contribuye a la regeneración celular. No daña el ecosistema marino. | Soft Texture Spray, de La Biosthetique. En cabello húmedo, aporta cuerpo y textura. | Bee Sun Safe, de Apivita. SPF 50. Facial anti-manchas y anti-edad. Alta protección. | Aqua Non Stop, de Anne Möller SPF 50+. Especial deporte, resistente al agua y al sudor. Toque seco. | Sun Expertise SPF 50 de Skeyndor. Crema protectora para pieles de alto riesgo o sensibles al sol. | Beach After Sun Recovery Mask, de Cotril. En un minuto devuelve hidratación y suavidad al cabello sensibilizado por el sol, la sal y el viento.

Cuerpo

El objetivo no es volver de vacaciones blancos, sino saber administrar la exposición al sol y aplicar un producto adecuado que permita un bronceado sano.

Sun Sensitive SPF 50, de Lancaster. Leche sin aceite, resistente al agua para un bronceado luminoso. Especial pieles sensibles y respetuosa con el océano. |Tan & Protect, de Piz Buin SPF 30. Loción solar intensificadora del bronceado. | Huile Sèche Solaire Polysianes SPF 30. Protección doble para cabello y cuerpo. | Sun Expertise SPF 50, de Skeyndor. Crema protectora para pieles de alto riesgo o sensibles al sol. | Fusion Gel Sport SPF 50, de Isdin. Alta protección celular frente al daño oxidativo. Muy ligero, especial atletas. | Leche Protectora SPF 50, de Garnier-Delial. Resistente al agua, protección 24 horas. Respetuosa con la vida marina.

Waterlover Hydrating Sun Milk, de BIOTHERM. SPF 50+. Con un 43% menos de plástico en cada tubo. Resistente al agua e hidratante. | Sun Secure Eau Solaire SPF 50+, de SVR. Agua de sol protectora y biodegradable. | Lait Fraîcheur Après Soleil, de Nuxe. Prolonga el bronceado y calma. Hidrata. Con flores acuáticas. | Heliocare 360º, de Cantabria Labs. Fluido en spray de textura rápida absorción y SPF 50. Resistente al agua. | After Sun Darling, de Addicted to Sun. Emulsión que refresca, calma y evita el enrojecimiento. | Photoderm Max 50+ Bioderma. Pieles sensibles. Resistente al agua, cuida los corales marinos. Sin perfume.

Fotografía: Massimiliano Polles.