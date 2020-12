El arte de saber acertar con un regalo. ¿Cuál es el secreto del éxito?

Daniel Barenboim | Director de orquesta

¿Qué convierte un regalo en inolvidable?

La intención. Ese que llega inesperadamente de parte de quien ha invertido su cariño e imaginación en adivinar y leer en tu pensamiento lo que verdaderamente más felicidad te va a provocar.

¿Qué regalo le hace aún la misma ilusión que cuando era un mocoso?

Ningún regalo puede competir en emoción con los que guardamos en el baúl de la memoria de nuestra infancia.

¿Existe alguna diferencia entre un hombre y una mujer a la hora de regalar?

Claro. Nuestros regalos son predecibles, y comprados a última hora. Ellas lo eligen con calma y mimo, rastrean un montón de tiendas, y encima se lo llevan envuelto, con un lazo y un 10% de descuento...

“Dime qué regalas y te diré quien eres.”¿Falso o verdadero?

Los regalos son un detector perfecto para revelar el tamaño de la cartera de una persona o su diminuto corazón. La única etiqueta que marca el valor de un regalo es el buen gusto y la puntería con que se compra.

¿Qué le gustaría obsequiar a todas las mujeres del mundo?

¡Les debemos tanto! Pero si tengo que elegir: erradicar la plaga de los malos tratos.

Mary Beard | Historiadora

¿Cuál es el regalo más importante en la biografía de una mujer?

Su primer empleo, su primer sueldo, su primera habitación propia: la independencia.

¿Qué ha regalado y le han regalado más veces a lo largo de su vida?

Mis regalos tienen fama de ser un misterio. No suelo repetirlos y me divierte sorprender. A cambio yo he recibido ropa, discos, flores, y libros, toneladas de libros... Y es una desesperación, porque no hay nada que me guste más que comprármelos yo. ¡Por favor, no me regalen más libros!

¿Conoce algún regalo infalible para abrir de par en par el corazón de una mujer?

La cosa no tiene tanto secreto. Se trata de disponer de tiempo y paciencia para escucharnos, buena conversación, delicadeza, sensibilidad, y el más caro y maravilloso de todos: que te hagan reír.

Soñar es gratis. Permítase el lujo de regalarse y hacer público ese oculto objeto de deseo que vuela desde la tira de calendarios en su imaginación.

Le prometo que se lo cuento en una postal en cuanto llegue a casa y tenga tiempo de deshacer la maleta.

Maitena | Humorista gráfica

¿Cómo se llama ese regalo con el que sueñan la inmensa mayoría de las mujeres y casi ninguno de nosotros somos capaces de meter en una caja, ponerle un lazo y depositar a sus pies?

Un hombre capaz de bailar un tango con el mismo poderío que Al Pacino en Esencia de mujer. Y un horario que nos permita compatibilizar el trabajo con la familia.

¿Cuál es el regalo más importante en la biografía de una mujer?

Ese contrato de trabajo que te permite pagar tus facturas sin depender de nadie. Y más tarde, un eficaz anti ronquidos para administrar (se ponga como se ponga) vía bucal o intravenosa al hombre que duerme al lado.

¿Qué ha regalado y le han regalado más veces a lo largo de su vida?

Igual en ambos casos: amor, moda, libros, música y buenos alimentos para el cuerpo y el espíritu.

¿Conoce algún regalo infalible para abrir de par en par el corazón de una mujer?

Para abrir el corazón de una mujer necesitamos otras cosas, no regalos...

Soñar es gratis. Permítase el lujo de regalarse y hacer público ese oculto objeto de deseo.

Ochenta días para dar la vuelta al mundo en una preciosa caravana con toda la gente que quiero.

Julia Navarro | Escritora

¿Cómo se llama ese regalo con el que sueñan la inmensa mayoría de las mujeres y casi ninguno de nosotros somos capaces de meter en una caja, ponerle un lazo y depositar a sus pies?

No tengo ni idea... ¿El sueño de la felicidad?

¿Cuál es el regalo más importante en la biografía de una mujer?

Depende de cada mujer. En mi caso, la amistad.

¿Qué ha regalado y le han regalado más veces a lo largo de su vida?

Lo que más regalo son libros y los que me conocen saben que para mí el mejor regalo es... otro libro, sobre todo si son antiguos.

¿Conoce algún regalo infalible para abrir de par en par el corazón de una mujer?

Creo que la clave para abrir el corazón de cualquier persona es saberla escuchar.

Soñar es gratis. Permítase el lujo de regalarse y hacer público ese oculto objeto de deseo que vuela desde la tira de calendarios en su imaginación.

No hay nada que me haga disfrutar más que viajar con mi familia, me encantaría tener tiempo y buena salud para dar la vuelta al planeta sin prisa.

Ángels Barceló | Periodista

¿Cuál es ese regalo con el que sueñan las mujeres y no somos capaces de meter en una caja, ponerle un lazo y depositar a sus pies?

Que encontréis lo que buscáis a la primera sin preguntar donde está.

¿Cuál es el regalo más importante en la biografía de una mujer?

El día en que se convierte en económicamente independiente.

¿Qué ha regalado y le han regalado más veces a lo largo de su vida?

A mi me gusta regalar cuando el regalo no es esperado. Fuera de fechas señaladas. Lo que más me regalan son utensilios y artilugios de cocina, me vuelven loca.

¿Conoce algún regalo infalible para el corazón de una mujer?

Como no todas queremos lo mismo, a mí me abre el corazón una buena cena con una buena sobremesa. Es muy prosaico, pero conmigo funciona.

Soñar es gratis. Permítase el lujo de regalarse y hacer público ese oculto objeto de deseo que vuela desde la tira de calendarios en su imaginación.

Estar un tiempo sin hacer nada.

Mabel del Pozo | Actriz

¿El regalo con el que sueñan las mujeres?

Ternura y paciencia en frasco, bien mezcladitas... Sobre todo en luna llena.

¿El más importante para una mujer?

Depende de cada mujer. El mío me dio la libertad, y al mismo tiempo, me ató de pies y manos para siempre. Lo recibí la primera vez que subí a un escenario.

¿Qué regala y le regalan más veces?

Prefiero regalar experiencias más que objetos: comidas sabrosas, noches de baile y risas. En cuanto a los recibidos, el mejor, la complicidad y cariño de mis amigos.

¿Para abrir el corazón de una mujer?

Dos: amor y humor sin medida.

Soñar es gratis. Elija...

Me conformo con seguir volando en busca de mis sueños con unas alas.