Cocinas contemporáneas: las más exclusivas como nuevas protagonistas del hogar

Definitivamente, la cocina ha recuperado en el hogar el protagonismo que la tradición siempre le reconoció. Si alguna moda 'snob' trató de convencernos no hace tanto de su carácter accesorio, elevando a los altares las supuestas bonanzas de la cocina rápida o del 'take away' en aras de un desasosegante y estresante aprovechamiento del tiempo, no hay ya ninguna duda de que el intento ha fracasado. La cocina emerge ahora no solo como el lugar donde la gastronomía y los rituales que la acompañan se convierten en hedonista y, por qué no, glamurosa fuente de placer, sino también como centro de reunión y socialización, cuando no de trabajo –con el auge del teletrabajo en el horizonte–, hasta difuminar sus límites con los del salón o la sala de estar o incluso hasta arrebatarles su razón de ser.

La elegancia | DOCA

Aceros pulidos con láser, resinas de última generación, lacas de alto brillo y con efecto goma y una zona de cocción de acero enmarcada por perfiles cromados conceden a la línea Elegance de DOCA una sofisticada apariencia en una cocina que, sin embargo, la marca sitúa entre sus diseños de inspiración clásica. Los productos de esta empresa española especializada en cocinas de alta gama y radicada en la provincia de Tarragona se caracterizan por su diseño y calidad, sin perder de vista las necesarias funcionalidad y ergonomía. Con 40 años de experiencia, DOCA se ha convertido en una marca emblemática, a medio camino entre un fabricante industrial y el acabado de un ebanista. El nogal, el castaño, el roble, el haya o el ébano conviven en sus diseños con otros materiales como el acero, el aluminio, el estratificado, el laminado, el vidrio, las lacas o los acrílicos.

Cosmopolita | Zelari de Nuzzi

La línea Orlando propuesta por esta empresa de mobiliario radicada en la Comunidad de Madrid es un perfecto ejemplo de esa 'habitabilidad integrada' que caracteriza a las nuevas cocinas del siglo XXI. Los ambientes estancos quedan desterrados en una concepción espacial fluida en la que cocina, comedor y zona de estar comparten código estético y funcional. Una vanguardista arquitectura de interiores apuesta, en este caso, por composiciones minimalistas y limpios volúmenes que, sin embargo, no merman su funcionalidad: cada pieza alberga en su interior infinitas posibilidades de almacenamiento, con espaciosas gavetas y cajones extraíbles aptos, incluso, para un uso profesional.

Clásicos contemporáneos | Gunni & Trentino

Medio siglo de experiencia en la creación de diseños exclusivos para cocinas de lujo avalan a Gunni & Trentino, que, además de contar con muebles y propuestas de marca propia, comercializa algunas de las más importantes en el sector. La Cornue es una de ellas. Hierro fundido, acero, latón macizo, cobre, níquel y esmalte son algunos de los materiales que caracterizan esta marca, convertida en el clásico por excelencia. Con una durabilidad que permite que pasen de generación en generación, cada modelo de La Cornue es fabricado por encargo y a medida.

Artesanos del tiempo | Aster Cucine

'Factory', de estilo industrial; Opera, con recargados paneles amaderados, o 'Luxury Glam', con luces, brillos y metales, son algunas de las colecciones que propone esta firma, que pretende, dice, contar historias con cada diseño. La imagen del metal oxidado, los tonos sepias del bronce descascarado, las mallas de alambre o las ceras para cubrir el roble se dan cita en esta línea que se puede personalizar con paneles del artista canadiense Murray Duncan.

Geometría | Poliform

La línea 'Phoenix' de esta empresa italiana con sede en la región de Como y tradición artesana dibuja una estética exclusiva en la que todos los elementos que componen la cocina se inspiran en la pura geometría y en el diseño esencial. El resultado es un proyecto simple y preciso con detalles alineados con la filosofía final: tiradores integrados; estructuras en negro o roble y una propuesta de acabados de puertas que van desde el lacado gofrado hasta el brillante, la madera nogal, el acero o incluso el negro.