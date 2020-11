Swatch X Boa Mistura, el arte de la calle llevado a la muñeca

Boa Mistura nació y se crió en la escena del grafiti; ahora su arte callejero sigue pero con una motivación diferente. "Ver nuestro nombre en letras grandes no es lo que nos motiva a salir de casa", explica Pablo Purón Carrillo, miembro fundador de Boa Mistura. "Lo que intentamos es comprender y descodificar los lugares para transformarlos en hechos artísticos específicos a un sitio". Y eso es lo que les acerca a Swatch, que durante este mes de noviembre esá dedicando su Swatch X You al colectivo.

Y lo hace porque en esa búsqueda de dar respuesta a las preguntas de su entorno, el colectivo Boa Mistura encarna a la perfección la imagen del eslogan de Swatch 'Time is what you make of it'. La respuesta ha sido crear una acción mediante conceptos entrelazados, llegaron a la conclusión de que Time is movement; Movement is change; Change is growth y Growth is wisdom.