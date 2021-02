Porque la experiencia del arte y el deleite de los sentidos pueden ir íntimamente ligados, The Macallan da vida a la colección The Anecdotes of Ages Collection: Down to Work, un total de 13 botellas firmadas por el artista Sir Peter Blake, uno de los representantes del pop británico desde la emergencia del Swinging London en la década de los 60. Su atractiva estética y representación de las referencias del pasado han convertido sus collages en iconos de la cultura de la segunda mitad del siglo XX, abarcando escenarios tan diversos como la moda, la música o la pintura. Una figura emblemática del arte que ayudó a erigir la capital británica como epicentro de la cultura es ahora el co-creador de esta edición limitada que The Macallan ofrece a los paladares más sibaritas. El ingenio y el cuidado por el detalle son algunas de las virtudes que definen esta original colaboración reflejo del particular mundo interior del artista.

Una colección en la que la madera y la excelente destilación del whisky son los verdaderos protagonistas.

En busca de los valores compartidos

Dos procesos creativos y artesanales construyen esta nueva forma de contar historias a través del whisky. Por un lado, la meticulosa elaboración de los collages incluidos en las etiquetas de las botellas reflejan la importancia del viaje, del color y la espontaneidad en la obra del artista británico. Por otro, el proceso de una bebida en la que el tiempo y el trabajo lento ocupan un lugar exclusivo y que ahora convergen en un objeto de deseo para los amantes del buen beber.

Planteada como una obra de arte en sí misma, esta colección es un homenaje a la naturaleza, la tradición y la importancia de la familia, con una clara intención de perpetuar el legado cultural del auténtico whisky escocés. Los valores del respeto a la artesanía, la creatividad y la visión de futuro se plasman en una colección formada por 322 botellas de un exquisito single malt, elaboradas todas ellas en vidrio soplado, con tapón de roble. El origen de este malta data de 1967, año en el que el Peter Blake y su entonces esposa Jann Haworth crearon la portada del aclamado disco de los Beatles, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Las botellas, presentadas en un original estuche, conforman la tercera colaboración de Peter Blake y The Macallan.

Madurado en barrica durante más de 50 años, las notas de higo y avellana aportan el carácter distintivo que The Macallan ofrece en todas sus expresiones, acompañado por un final con intensos recuerdos a chocolate y melocotón especiado. Las botellas se presentan en estuches de roble europeo hechos a manos, con fotografías en miniaturas incorporadas en su interior que revelan algunas de las referencias artísticas y geográficas en las que Blake se ha inspirado para dar vida a este conjunto de etiquetas únicas. El resultado, la herencia de una marca exclusiva celebrada a través de los ojos de un artista símbolo de modernidad, humor y creatividad.