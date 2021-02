'Aquí para quedarse. Adquisiciones de los últimos 10 años' | Ámsterdam

Hasta el 24 de mayo. Van Gogh Museum.

El eficaz título refiere a toda la extensión del área de la colección del museo: desde pinturas y dibujos hasta grabados, esculturas y letras, y desde obras llegadas al museo como obsequios de donantes individuales hasta piezas adquiridas en una subasta. Entre los nombres notables que aparecen están los de Henri de Toulouse-Lautrec, Edgar Degas, Berthe Morisot y Edvard Munch. Un punto interesante es que además se da espacio a las historias detrás de las adquisiciones, tanto el cómo como el porqué.

'La clownesse au Moulin Rouge', de Henri de Toulousse-Lautrec.

'Las tribus germánicas' | Berlín

Hasta el 21 de marzo. Neues Museum.

Exhibición de más de 700 objetos sobre la arqueología de las comunidades que poblaron el área al este del Rin y al norte del Danubio entre los siglos I y IV de nuestra era, para quienes el dictador romano Julio César acuñó el término germani, en referencia a varios grupos lingüísticos y étnicos que vivían en esa región. Destacan elementos de una sociedad agraria, con gran habilidad en el trabajo de los metales. Hay también un análisis de la percepción que hubo sobre estos pueblos en los museos de Berlín en los siglos XIX y XX.

Piezas decorativas y de trabajo, fabricadas en metal, presentes en la exposición berlinesa.

'Purificación, de Bill Viola' | Bruselas

Hasta el 1 de agosto. Museo Real de Bellas Artes.

El videoartista estadounidense Bill Viola (1951) ha destacado, además de por ser pionero en explorar las posibilidades estéticas de la tecnología digital, por desarrollar un universo expresivo que abreva en los grandes maestros de la pintura antigua. Esta instalación –Purfication, en su idioma original– plantea una doble proyección creada junto a Peter Sellars para la puesta en escena de la ópera Tristán e Isolda, de Richard Wagner, realizada en 2005 para la Ópera de París.

La carrera del artista presenta una evolución paralela al desarrollo de la tecnología del vídeo.

'Ray Harryhausen Titán del cine' | Edimburgo

Hasta el 5 de septiembre. Galería Nacional de Arte Moderno.

Cuando a Ray Harryhausen (1920-2013)​ lo llevaron a los 13 años a ver la película King Kong descubrió en lo que se convertiría: uno de los mejores expertos en efectos especiales del cine, y posiblemente el mejor artesano de la técnica stop-motion, venerado por Peter Jackson, Tim Burton, George Lucas o Steven Spielberg. Esta exposición es la más grande y más amplia de su obra, con material de su archivo recientemente restaurado y nunca antes visto.

Un recorrido a través de la obra del artista que dio vida a personajes como 'King Kong' (1933) o el Kraken de 'Furia de Titanes'.

'Imaginando Canadá en pintura 1910-1940' | Frankfurt

Hasta el 16 de mayo. Schirn Kunsthalle.

A principios del siglo XX, los pintores modernistas canadienses pusieron su mirada en los bosques centenarios de regiones remotas del país norteamericano, en los paisajes habitualmente gélidos del Ártico, en la increíble presencia de la aurora boreal: la idea posible era el intento de crear un nuevo vocabulario pictórico para una nación joven y con identidad cultural propia. Unas 80 pinturas y 40 bocetos, así como fotografías, películas y material documental, vienen a dar cuenta de este movimiento con artistas como Franklin Carmichael, Emily Carr o J.E.H. MacDonald.

Desde escenas glaciares hasta los bosques más remotos, esta exposición ahonda en la auetnticidad de los paisajes alejados de las grandes urbes.

'Don McCullin' | Liverpool

Hasta el 9 de mayo. Tate.

El fotoperiodista británico Donald McCullin (1935) ha forjado una carrera cubriendo los conflictos más importantes del mundo: guerras, hambrunas, huelgas y desplazamientos, entre ellos. La exposición presenta escenas industriales y de la vida en Liverpool y otros pueblos y ciudades del norte del Reino Unido durante las décadas de 1960 y 1970. Son más de 200 imágenes en las que hay también paisajes de Somerset, su condado natal; todas tienen la particularidad de haber sido impresas en el cuarto oscuro por el propio fotógrafo.

Un protestante en Whitehall rodeados de policías, de Don McCullin.

'Electrónica: de Kraftwerk a The Chemical Brothers' | Londres

Hasta el 3 de mayo. Museo del Diseño.

Esta exhibición explora la cultura del club, la estética del diseño DIY (acrónimo en inglés de Do It Yourself, “hazlo tú mismo”) y la fotografía alrededor de la música electrónica. La propuesta, por ejemplo, incluye una celebración de los 50 años del pionero grupo alemán Kraftwerk con un espectáculo en 3D. Se pide a los visitantes llevar auriculares propios para una exposición que "contiene luces estroboscópicas y luces intermitentes, que pueden no ser adecuadas para personas con epilepsia”.