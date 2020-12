Omega desembarca en la Copa América con el Seamaster Planet Ocean 600M

Desde hace más de 25 años, Omega tiene una relación muy especial con la vela, fruto entre otras cosas de su conocimiento en la creación de relojes con virtudes marinas. No hay que olvidar que en 1932 presentó el primer reloj de inmersión disponible comercialmente. Si a eso se le añade su precisión cronométrica, avalada por una historia asociada al cronometraje deportivo, su valor está fuera de toda duda. Ahora, escribe un nuevo capítulo en esta asociación con la introducción del Seamaster Planet Ocean 600M, el reloj elegido para acompañar a la tripulación del equipo neozelandés (Emirates Team New Zeland) que participará en la Copa América. Un innovador AC75 de segunda generación, optimizado para lograr un equilibrio perfecto entre el rendimiento hidrodinámico y aerodinámico. El nombre del barco, "Te Rehutai", no puede ser más adecuado, pues significa y representa la esencia del océano.

Esfera en cerámica azul