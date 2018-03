Bodega Otazu presenta Otazu Premium Cuvée 2014

Bodega Otazu es la bodega situada más al norte de España para la producción de vino tinto. Se encuentra ubicada a ocho kilómetros de Pamplona y está enmarcada entre la Sierra del Perdón y la Sierra de Sarbil, con el río Arga como delimitador natural.

Todos sus vinos están elaborados exclusivamente con uvas procedentes de las 110 hectáreas de viñedo propio que rodean a la bodega: Tempranillo, CabernetSauvignon, Merlot y Chardonnay. Es además un viñedo certificado como Denominación de Origen Protegida Pago.

Recientemente Bodega Otazu ha lanzado Premium Cuvée 2014, uno de los vinos con mejor acogida por parte del público y que más galardones ha recibido. Entre ellos, prestigiosos premios internacionales y nacionales, como la medalla de oro en la International Wine and Spirit Competition (2016), en la CINVE 2016 (2012 Vintage), en la Mundus Vini 2016 (2012 Vintage) y en la 21 Berliner Wein Trophy 2017 (2013); reconocido como Best of Spain Top 100 Prowein 2016 (2012 Vintage), y calificado con 90 puntos en la Guía Peñín.

Compuesto por un 45% de uva Cabernet Sauvignon, un 38% de Tempranillo y un 23% de Merlot, todas procedentes de las hectáreas de viñedo propio, es un vino tinto de color rojo cereza de capa profunda y ribete rojizo, con aromas de fruta roja, tipo cereza, sobre fondos especiados y sutiles notas tostadas. Tiene una nariz intensa y compleja en la que se aprecian el dominio de la fruta negra y notas de canela, nuez moscada y matices balsámicos.En boca es un vino amable, fresco y sedoso, de entrada golosa y con volumen, de tanino redondo y con un largo final en el que vuelven a aparecer los aromas.

Su proceso de elaboración comienza con la vendimia por separado de cada una de estas variedades durante el mes de octubre, cuando se encuentra la uva en su momento de madurez óptimo. La crianza se realiza en barricas de roble francés de diferentes bosques durante doce meses, a 28 grados, para mantener los aromas varietales, y después pasa catorce meses en botella. Finalmente, se realiza un desfangado estático al mosto que posteriormente fermenta en depósitos de acero inoxidable.

Bodega Otazu ha obtenido una producción de 150.000 botellas de la última añada de Otazu Premiun Cuvée, un vino tinto que se sirve entre 16 y 18 grados y que es idóneo para maridar con embutidos, carnes rojas y de caza, quesos, pescados -tipo atún o ahumados- e incluso chocolate negro.