Espíritu neoyorquino en el NH Suecia

Durante unas semanas no hace falta viajar a Nueva York para sentir el espíritu de la Gran Manzana. Seguramente Sinatra cambiaría su conocido New York, New York por un castizo Madrid, Madrid.

Y es que, hasta el 24 de marzo, la emblemática ginebra Seagram’s trae al NH Collection Suecia a sus nuevos embajadores: Julie Reiner de Flatiron Lounge, leyenda viva de la historia moderna de la mixología; Jeff Bell, considerado como mejor bartender del mundo según Tales of the Cocktail 2017; la hamburguesa con Estrella Michelin de Delaware&Hudson y el barbero de Adrien Brody, DiCaprio y las mejores películas del cine clásico americano.

En la cocina de Delaware & Hudson es posible encontrar a su chef Patti Jackson preparando sus platos con ingredientes locales y naturales. Sus más de 30 años de experiencia hicieron merecedor a D&H de una estrella Michelin en 2015 que conserva desde entonces.

Detrás de la impresionante barra de caoba que preside el Flatiron Lounge encontramos a Julie Reiner, una de las mixólogas más influyentes de la historia. Los años dorados de New York se reflejan en la excepcional coctelería de diseño que Julie y su equipo ofrecen a los amantes de los más exclusivos cócteles.

Capitaneado por Meaghan Dorman, Raines Law Room lleva el nombre de la famosa ley neoyorquina de 1896 que prohibía la venta de alcohol a todos los negocios, excepto a los hoteles. Fue la culpable de que naciesen los Raines Law Hotels, bares que incorporaban habitaciones para poder servir a sus clientes de manera legal.

El Please Don’t Tell es un bar oculto en un pintoresco local de perritos calientes de New York. Administrado por Jeff Bell — Mejor Bartender de 2017 según Tales of the Cocktail— y A.K. —su Head Manager—, fue elegido el mejor bar del mundo en 2011 por World’s 50 Best Bars.

Azotea + cóctel

Los cócteles de Please Don´t Tell en Madrid se podrán disfrutar de una manera poco convencional. En la azotea de NH Collection Suecia se instalarán unos modernos iglús transparentes para que los visitantes puedan contemplar el skyline de Madrid mientras saborean un auténtico cóctel neoyorquino.

Hay una banda sonora que nunca pasa de moda en New York: la que resuena en los míticos clubes de jazz que se esconden a cada rincón de la ciudad. Y pocos hay con tanta historia y a la vez tan de moda como el Blue Note, que desde hace décadas reside en el número 131 del oeste de la calle 3 en Greenwich Village. Durante un mes y medio, el club Blue Note dará la oportunidad de escuchar cada martes desde los sonidos más genuinamente neoyorquinos. Sólo los martes, no lo olviden.

Como contrapunto el estilo viene de la mano de la auténtica Barber shop NY Shaving Company, la barbería que habitualmente atiende a Adrien Brody o Leonardo DiCaprio y que se traslada a Madrid durante estas semanas.

Para completar todos estos contenidos, también tendrá su hueco dentro de la programación un ciclo de cine con las grandes películas clásicas norteamericanas. Un plan perfecto que tendrá lugar en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes los miércoles.

No se lo pierdan.