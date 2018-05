Las pizzas digestivas y diferentes de Fratelli Figurato

Recientemente ha abierto sus puertas en el barrio de Chamberí, Fratelli Figurato, el proyecto empresarial de los hermanos Riccardo y Vittorio Figurato que llevaban años con la idea de ofrecer la auténtica pizza napolitana innovando en su elaboración con diferentes harinas y fermentaciones con el fin de conseguir un producto mucho más ligero y digestivo que las tradicionales pizzas.

Así ofrecen en carta tres variedades diferentes de masas: la integral, la cinco cereales y la tradicional. Después, el tratamiento que dan a la masa, que se deja fermentar al menos durante 36 horas, termina por proporcionar al producto una ligereza y un sabor muy diferente al que estamos acostumbrados, porque la pizza entra en el horno únicamente cuando ha terminado su proceso de fermentación.

Una vez fermentada, se hornea únicamente la base de la pizza con los ingredientes base (tomate, mozzarella, crema de calabaza, etc) para, nada más salir del horno, añadir los ingredientes de cada receta (la mayoría de ellos de procedencia italiana), consiguiendo así una potenciación del sabor del producto final. Hay que destacar que las pizzas se hornean en un horno eléctrico Izzo que cuenta con piedra refractaria que permite que la pizza no se queme, a la vez que eleva la pureza de los sabores al máximo nivel ya que los sabores no se ocultan tras las cenizas.

En carta lo que nos encontramos son 12 pizzas divididas en tres categorías, tradicionales, frescas y no convencionales y en este último apartado donde tienen cabida las más originales creaciones de Riccardo.

La carta de la pizzería se completa con una serie de entrantes típicos de Italia como los piccolinos, “pequeños abre boca – mientras esperas tu pizza” de productos italianos (mortadella, tomates secos, etc.), y se cierra con una variedad de postres italianos, entre los que sobresale el cannolo de Sicilia, una cubierta de masa frita y crujiente, rellena con una mezcla de crema de queso ricotta y naranja y el tradicional tiramisú.

Recientemente han creado un servicio de delivery que permite que pueda disfrutase de sus pizzas en cualquier domicilio de la capital.