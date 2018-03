Pepa Muñoz: "Mario Sandoval, Susi Díaz y, sobre todo, mi padre son los chefs que más me han influido"

El Qüenco de Pepa es uno de los restaurantes más aplaudidos de Madrid. Su magnífico producto y su impecable sala se ha ganado la confianza de los paladares más exigentes. Desde hace unos meses un pequeño colmado cercano al restaurante “La huerta de Pepa” ofrece sus famosos tomates amén de otras verduras a sus clientes para consumo doméstico. Hoy su alma mater, Pepa Muñoz, contesta nuestro cuestionario.

¿Cómo define su tipo de cocina? ¿Qué tipo de influencias tiene?

Cocina tradicional renovada. Importancia del producto, como máximo protagonista de mi cocina.

¿Sus tres restaurantes favoritos y por qué?

Sacha en Madrid: además de su maravillosa cocina me trae mucha nostalgia y recuerdos de mi padre. El campero en Cádiz: una cocina dedicada al atún fresco. Sencillo y muy agradable. Jaylu en Sevilla: amor al producto bien hecho.

¿Qué cocineros o chefs han influido en su cocina?

Mario Sandoval, Susi Díaz y sobre todo mi padre.

Dedicándose a este sabroso mundo, ¿hay algún ingrediente o plato que no le guste?

Hasta ahora no. Alguno no me gustaba hasta que lo he cocinado en profundidad y al final me ha gustado, como por ejemplo me pasó con los guisantes y en cambio ahora ya no puedo vivir sin ellos.

¿Qué es lo más exótico que ha comido nunca?

Mono en África y pulmón de vaca en Bali.

En una isla desierta (en la cual existiera la infraestructura necesaria para poder cocinar), ¿qué tres o cuatro ingredientes considera imprescindibles para cocinar?

Aceite de oliva virgen, tomate de mi huerta y un pescado.

¿Qué cualidades aprecia en un restaurante cuando come fuera?

La elaboración de la carta, el servicio y la limpieza.

¿Qué país le ha sorprendido más por su gastronomía y por qué?

Francia. Me encanta su exquisitez.

¿Cuál es el grito de guerra de un cocinero?

¡¡Comanda!! ¡¡Marcha!!

¿Su opinión sobre los programas de gastronomía en la TV? ¿Son positivos o negativos para el sector?

Creo que los que están bien hechos hacen muy bien a nuestro sector.

¿Se transmite una imagen fiel de lo que es en realidad este mundo?

En algunos creo que hay mucho teatro y postureo. Yo me considero muy normal.

¿Cree que existe una “burbuja gastronómica” actualmente? ¿Cómo ve el futuro de la gastronomía española?

Creo que si hay “burbuja gastronómica” abren y cierran muchos y eso es preocupante. Cada vez hay inversiones más fuertes.

Un consejo para los jóvenes que quieran dedicarse a esta profesión

Trabajar mucho y mucha dedicación.

¿Cómo imagina su futuro profesional más próximo?

Dándole mucha más notoriedad e importancia a la forma de alimentarnos. Claro ejemplo es 'la huerta'.