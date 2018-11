La barra de Paulino de Quevedo, la alta gastronomía en formato de tapa

Por mucho que en Gastro y Gourmet hablemos habitualmente de restaurantes, lo cierto es que no podemos olvidar una tendencia que España casi forma parte de nuestro ADN. Y es que mucho más allá de mesa y mantel (o además de ello) aquí somos de barra. No concebimos una tarde de viernes, una mañana de fin de semana o una salida del trabajo sin reunirnos apoyados en una barra, comentando lo mejor y lo peor, a ritmo de caña o vino y rodeados de tapas y raciones. De hecho, tapa y pincho son de esas pocas palabras que como siesta y sangría no tienen su equivalencia en otro idioma.

Por ello, gran parte de los restaurantes además de su salón -destinado a comidas o cenas más formales- cuenta con su zona de barra o mesas altas enfocado a este tipo de gastronomía en miniatura que en nuestro país ocupa una importancia capital.

Paulino de Quevedo, el tradicional Paulino que antaño fuera apodado “el Zalacaín de los pobres”, renueva a tal efecto su propuesta de barra y confecciona una interesante opción de tapas y raciones con las que acompañar sus vinos y cervezas con las mejores viandas.

Su mítica ensaladilla rusa, los mejillones escabechados en casa, los arenques noruegos en salsa de mostaza, el adictivo crujiente de morcilla de Aranda, los rollitos de pato o la jugosa hamburguesa de venado son solo algunas de las creaciones con las que Paulino nos presenta esta singular gastronomía que constituye una forma sencilla, desenfadada y económica de acercarse a una de las grandes casas de comidas que sigue jugando en la más alta categoría de la cocina madrileña.

Les aseguro que merece la pena.