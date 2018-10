The One, la sutil y delicada cocina de Hong Kong en Madrid

No hay nada más injusto que la generalización. Y, si en un país pequeño como es España, nada tiene que ver la cocina gallega con la andaluza, ni la extremeña con la murciana, querer hablar de cocina china en general, siendo un país inmensamente más grande que el nuestro, es a todas luces incorrecto.

La gastronomía de Hong Kong por diversas razones (su situación al sur del país, abierta al mar, su alto nivel de vida, su cultura ancestral…) es una gastronomía sumamente condicionada por ese culto al bienestar y a la salud -no solo física, sino también espiritual- que el hongkonés profesa.

Les cuento todo esto a cuento de que hay en Madrid un restaurante dirigido por un matrimonio hongkonés que propone este tipo de cocina. El restaurante ubicado en la calle Lagasca se llama The One y el nombre es toda una declaración de intenciones por ser el único restaurante (al menos que yo sepa) en ofrecer la auténtica cocina de Hong Kong.

Dave Cheng -chef de The One- y Xiang Xu -copropietaria y jefa de sala- basan su propuesta en una comida sana, elaborada al momento, con productos frescos de primera calidad (con abundancia de pescados y mariscos) y baja en grasas.

En cuanto a las técnicas predominan sobre todo el uso del vapor como método de cocción para no maltratar el producto y mantener su pureza y ligereza sin que llegue a estar crudo (a diferencia de la cocina japonesa) y la utilización del wok.

En la mesa productos de primera calidad, plenamente reconocibles, en los que la sutileza es la nota predominante. En Hong Kong se utiliza la expresión cantonesa “Wok Hei” (humo de wok) que implica que desde que el plato está listo en cocina, ha de pasar menos de 1 minuto hasta llegar a la mesa para que el cliente perciba ese humo, esa inmediatez, ese aroma a producto fresco.

Les podría sugerir muchos platos. Magníficos los berberechos con sake, delicadísima la lubina al vapor, impresionante su solomillo de ternera en salsa de setas… pero pónganse en manos de Xiang que sin ninguna duda sabrá explicarles lo mejor que puede ofrecerles en ese momento.

Recientemente ha estrenado una interesante carta de tapas y ofrece la posibilidad de servir cócteles para empresas y particulares en el propio restaurante.

Disfruten de The One y, por favor, no reduzcan a cocina china lo que es cocina hongkonesa de altísimo nivel.