The Beach, la playa privada que convierte tu verano en único

The Beach, la únicaplaya privada de España, es el punto de encuentro obligado para quienes quieren disfrutar del verano más exclusivo. Un entorno idílico creado en La Reserva deSotogrande, donde la arena natural de la costa de Cádiz rodea una impresionante laguna deportiva, invitando a vivir experiencias únicas que definen un concepto de vacaciones sin precedentes.

Es difícil medir en cifras las emociones que vivimos. Sin embargo, saber que la laguna deportiva de The Beach cuenta con una extensión de 17.000m2 nos da una pista para adivinar cuántos momentos excitantes podemos disfrutar en esta playa privilegiada. Kayaks, water bikes, SUP paddle, SUP pilates y la excepcional competición de jet boards son solo algunos ejemplos de las actividades que pueden practicarse en esta impresionante laguna. Además de otros deportes de pista, como el tenis o el paddle, o incluso golf, para los que las maravillosas instalaciones naturales de The Beach dibujan un escenario inigualable.

Si algo define a The Beach es su capacidad para ir un paso por delante de las expectativas de los más exigentes. Una buena muestra de ello es el concepto Yoga & Breakfast, que invita a disfrutar de un amanecer espiritual en la playa, mientras cuerpo y alma se alimentan con un desayuno saludable que complementa una sesión de yoga. Tampoco puede pasarse por alto el evento Flame It que recrea una atmósfera ardiente donde el sabor de la auténtica barbacoa asiática se combina con un impresionante espectáculo de fuego. Tendrá lugar cada miércoles de agosto.

Esta perfección invita a cerrar los ojos y escuchar una melodía pura que lo envuelve todo. Este deseo fue el punto de inspiración para crear los Soundy Weekends, un programa especial que llena de música los fines de semana. Reconocidos DJs y reputadas bandas se dan cita en The Beach para marcar los distintos ritmos que componen un ambiente ecléctico: downtempo, en las noches de los viernes; sábados de relajante música electrónica; y domingos llenos de la pasión de la música en vivo, con cuadros flamencos y grupos de swing y soul-jazz.

The Beach también piensa en los reyes de casa, para quienes ha creado el Kids Club, un espacio divertido y seguro donde los niños podrán disfrutar libremente con actividades guiadas por monitores especializados. Además, pondrán a prueba sus dotes creativas en el Arts Club y, cada fin de semana, podrán jugar amasando sus sueños más dulces en los deliciosos talleres de postres. En su conjunto, las actividades y eventos de The Beach conquistan las distintas inquietudes y preferencias de nuestros clientes, que pueden personalizar su experiencia eligiendo un plan de ocio a su medida, tanto para adultos como pequeños.