Restaurante Betelu, homenaje a la casa de comidas tradicional

Se nos olvida a menudo que el complicado mundillo gastronómico madrileño existe vida fuera del circuito. Más allá de los grandes proyectos de inversión, de los restaurantes de moda, de las decoraciones impactantes y de lo por todos conocido, coexisten en Madrid una serie de restaurantes “de los de toda la vida” en los que, con las únicas armas del buen producto y la buena elaboración, se sigue comiendo notablemente bien.

Son restaurantes que seguramente nunca verán en el papel couché de las revistas de lifestyle, ni en blogs de tendencias, pero, al fin y al cabo, restaurantes -casi más casas de comidas- que contra tanto proyecto faraónico luchan cada día por seguir manteniendo su clientela.

Recientemente tuve ocasión de visitar Betelu, un pequeño restaurante familiar regentado por la segunda generación (son ahora los hermanos Jose, Ana e Iñaki Alonso Goicoechea quienes se ocupan actualmente del negocio después de tomar el relevo de sus padres Ramoni y Antonio).

La zona desde luego no es la más gastronómica y se sitúa en esas calles que separan el barrio de la Concepción de la calle Alcalá y el local no sigue las tendencias decorativas imperantes en la actualidad, pero si lo que les interesa es comer bien no duden que ese es su sitio.

En su propuesta platos de siempre con ejecuciones perfectas y puntos acertados. Producto de primera que se trata con acierto consiguiendo rememorar esos sabores que todos tenemos en la memoria y que cada vez son más difíciles de encontrar.

Míticas sus alubias de Tolosa (a las que por el color muchos de sus clientes denominan “chocolate”), sensacionales sus escabeches, magníficas las angulas de monte que -aprovechando la temporada de setas- probamos en nuestra visita e impecables sus pescados que adquieren a diario en la pescadería La Milagros del cercano Mercado de Ventas.

Lo dicho, producto de primera y elaboraciones sencillas y certeras, algo que de lo que con frecuencia carecen algunos restaurantes de moda.