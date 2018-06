Miguel de la Fuente: "La gastronomía está de moda"

Lleva la gastronomía en las venas y su llegada al Hotel Intercontinental de Madrid ha supuesto un soplo de aire fresco. Hoy el cocinero Miguel de la Fuente responde nuestro cuestionario

¿Cómo define su tipo de cocina? ¿Qué tipo de influencias tiene?

Cocina de Producto, honesta e inconformista. Trabajar en una cadena hotelera como IHG, te permite viajar y conocer culturas y gastronomías del mundo. Todo esto te influye y te enriquece cada día, pero la influencia que me marcó como cocinero fueron los tres años que viví y trabaje en el País Vasco, en mis inicios.

¿Sus tres restaurantes favoritos y por qué?

Arzak (San Sebastián), el sabor es lo primero. Tengo grandes recuerdos. Belaustegi Baserria (Elgoibar), su entorno es único y su cocina es pura Y la Cocina de Alex Múgica (Pamplona), el cariño con el que se cocina es visible en sus platos.

¿Qué cocineros o chefs han influido en su cocina?

José Luque, Alex Múgica, Josu Muguerza, Xabi Gutiérrez y Mikel Santamaría. ¡Maestros y amigos!

Dedicándose a este sabroso mundo, ¿hay algún ingrediente o plato que no le guste?

Las empanadillas de quinta gama, no puedo con ellas…

¿Qué es lo más exótico que ha comido nunca?

Hormigas con alas, muy crujientes y sabrosas.

En una isla desierta (en la cual existiera la infraestructura necesaria para poder cocinar), ¿qué tres o cuatro ingredientes considera imprescindibles para cocinar?

En una isla llevaría una caña de pescar y elegiría aceite de oliva, gallinas (con sus respectivos huevos), patatas y tomates.

¿Qué cualidades aprecia en un restaurante cuando come fuera?

Me gustan los restaurantes con trato cercano y profesional, con una cocina de temporada. No se necesita mucho dinero para comer rico, solo hay que saber comprar buen producto y saber aplicarle la técnica adecuada.

¿Qué país le ha sorprendido más por su gastronomía y por qué?

China, sus cocinas son completamente diferentes a las nuestras. Es una pasada verles trabajar con el Wok, secar los patos con ventilador, las barbacoas en las calles…

¿Cuál es el grito de guerra de un cocinero?

No me gusta gritar. Yo tengo una frase que siempre me ha ido bien: “Tú me animas, yo te animo".

¿Su opinión sobre los programas de gastronomía en la TV? ¿Son positivos o negativos para el sector? ¿Se transmite una imagen fiel de lo que es en realidad este mundo?

Me parecen genial, algunos más que otros. Todo lo que sea trasladar la gastronomía a la gente, es bueno y la televisión es el medio más importante. He tenido la suerte de colaborar con alguno de ellos y ha sido una grata experiencia. Hay algo que no me gusta… la cocina es calma, tiempo, cariño… y en los programas de televisión, cuando ponen el cronómetro en la cuenta atrás y veo a los cocineros correr como locos me estreso yo también, eso no me gusta, pero es televisión, lo entiendo y me entretiene.

¿Cree que existe una “burbuja gastronómica” actualmente? ¿Cómo ve el futuro de la gastronomía española?

Creo que la gastronomía está de moda, a la gente le gusta comer y cada vez hay mas información sobre recetas, ingredientes y técnicas gracias a las redes sociales. A todo el mundo le gusta cocinar pero hay gente que todavía no se ha dado cuenta (risas).

Un consejo para los jóvenes que quieran dedicarse a esta profesión

Que pongan toda la carne en el asador. Si tienes pasión en lo que haces, llegarán los éxitos siempre.

¿Cómo imagina su futuro profesional más próximo?

Mi futuro profesional más próximo está en InterContinental Madrid. Con el tiempo ya veremos… IHG tiene hoteles por todo el mundo, ahí lo dejo…