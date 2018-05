Manuel Domínguez: "La gastronomía está de moda"

Poseedor de una estrella Michelin desde 2016, Manuel Domínguez es el representante de la alta cocina gallega en Madrid. Platos sencillos, cocina honesta y ejecuciones perfectas son sus señas de identidad. Hoy responde a nuestro cuestionario.

¿Cómo define su tipo de cocina? ¿Qué tipo de influencias tiene?

La mía es una cocina tradicional del siglo XXI. Influencias creo que tengo todas las del mundo.

¿Sus tres restaurantes favoritos y por qué?

Don Giovani, por tener la mejor cocina italiana de Madrid. La Molinera, porque hacen el mejor cocido de Galicia. Y Coque, por su constante crecimiento y progresión.

¿Qué cocineros o chefs han influido en su cocina?

No podría enumerarlos porque de cada uno saco lo que más y mejor se adapta a mi personalidad y a mi forma de entender la cocina.

Dedicándose a este sabroso mundo, ¿hay algún ingrediente o plato que no le guste?

Sí, los insectos.

He probado los gusanos pero no me gustan los insectos