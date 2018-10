La Madreña, del Principado a la Castellana

Poco antes del verano abrió sus puertas en pleno paseo de la Castellana, La Madreña, un restaurante que contaba ya con otras dos sedes en la capital en los distritos de Arganzuela y Legazpi.

Sus propietarios, el matrimonio formado por José Luis y Margarita Rodríguez, naturales de Cangas del Narcea, replican ahora en el local de lo que fuera el restaurante Hispano Bar Buffet esa cocina tradicional asturiana que recupera los sabores de su infancia y los pone al servicio de las mejores materias primas, traídas, buena parte de ellas, directamente desde el Principado.

El nuevo restaurante evoca la calidez norteña y el espíritu de la Asturias natal de sus propietarios a través del uso de la piedra y de maderas cálidas. Con zona de barra, mesas altas destinadas a un picoteo más fugaz o en el propio comedor, las opciones son múltiples para degustar una carta que recoge lo mejor de la cocina asturiana desde un prisma más actual y urbano sin perder la esencia de esa cocina de siempre de fondos y guisos lentos.

En su propuesta gastronómica no puede faltar la inevitable fabada con su compango, pero también otras opciones de cuchara como las fabes con boletus o langostinos. Hay cabida igualmente para otros platos típicamente asturianos como los callos de Cangas, el cada vez más omnipresente cachopo -disponible aquí en más de diez variedades- o una estupenda tarta de queso denominada “el secreto de La Madreña” y que contiene una mezcla de quesos cremosos provenientes de la cordillera cantábrica y de sus valles.

Pero como el frío en Madrid se resiste a llegar, no se asusten, que no todo es tan contundente y en su carta de verano hay opciones mucho más acordes a las temperaturas reinantes. Sensacional el escabeche de bonito elaborado con vinagre de sidra (no podía ser de otra forma), la ensalada de perdiz, el salmorejo cordobés, el picantón casero asado, incluso un original “ceviche a la asturiana” que combina langostinos con “leche de tigre” de carabineros y sidra. Ahí queda eso.

Disfruten, que buena parte del Paraíso Natural que es Asturias, lo es gracias a su simpar gastronomía.