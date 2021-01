Trufa negra, el sibarita manjar que llegó del frío

La trufa negra se hace esperar. Mientras el resto de las setas desaparecen con las primeras heladas, hay que aguardar a que arrecie el frío para que este exquisito hongo alcance todo su esplendor. Y ahora estamos en época.

Se conocen más de cincuenta especies diferentes del género latino Tuber, pero no todas son iguales. La aristocracia más pura, el gotha más sublime es la tuber melanosporum, con unas características que la hacen única. A la zaga le irían sus “primas hermanas”, Tuberbrumale (trufa magenta) y Tuber aestivum (trufa de verano). Éstas dos últimas poseen interés gastronómico, aunque la diferencia con la primera sigue siendo notable.

Alimento “maldito”

La trufa negra es la única que posee ese especial e intenso sabor a bosque que la ha hecho protagonista a lo largo de la historia. Ensalzada por griegos y romanos pasó en la Edad Media a considerarse un alimento maléfico y símbolo demoníaco por su oscuro color y feo aspecto. Durante el Renacimiento se le devolvería su protagonismo en las mesas más sibaritas, un puesto que no ha dejado de ocupar hasta nuestros días.

En el siglo XIX se dudaba entre incluirla en el reino animal o vegetal, finalmente los expertos se inclinaron por esta última posibilidad, ya que la trufa procede de la picadura de un insecto en la raíz de determinadas especies de árboles

Sin embargo, la trufa siempre creó polémica. Era tal el desconocimiento de los científicos sobre ella que, aún en el siglo XIX, se dudaba entre incluirla en el reino animal o vegetal. Según describe Juan Muro en “El Practicón” (1893) los expertos se inclinaban por esta última posibilidad, ya que la trufa procede de la picadura de un insecto en la raíz de determinadas especies de árboles.

Ritual secreto

Crece a una profundidad de cinco a treinta centímetros bajo tierra, por lo que no se detecta fácilmente, y su búsqueda constituye todo un ritual marcado por el más absoluto secretismo. No olvidemos que se mueve mucho dinero ya que la trufa es un producto caro.

Los “truferos”, como se conoce vulgarmente a las personas que conocen donde crecen y se dedican a recolectarlas, utilizan perros entrenados especialmente desde pequeños que las detectan por el olfato: es lo que se llama “marcar” la pieza. Dado el negocio que mueve este feísimo pero delicioso hongo, sus localizaciones son siempre ocultadas cuidadosamente por los conocedores.

No ha sido un buen año

La Tuber melanosporum nace alrededor de árboles concretos como encinas, tilos, robles, quejigos o avellanos. Nuestro país es relativamente rico en trufa negra, una especie por otra parte bastante escasa, de ahí sus altas cotizaciones. Soria, Huesca o Teruel entre otras son las principales comarcas truferas de España; en éstas y otras regiones hace ya años que existen fincas acotadas con plantaciones de este cotizado tubérculo.

Las fuertes nevadas en España han cubierto la tierra y con los deshielos no se sabe bien cómo habrán quedado las trufas que aún no se habían recogido

Graus (Huesca), Vic (Barcelona), Mora de Rubielos (Teruel) y Morella (Castelló) son algunos de los mercados donde se negocia la producción, que este año no ha sido demasiado buena. La subida de temperaturas a lo largo de 2020 junto a pocas lluvias han sido muy dañinos para el sector. A la vez, las nevadas en España han cubierto la tierra y con los deshielos no se sabe bien cómo habrán quedado las que aún no se habían recogido.

Todavía hay clases

Por otra parte, la sobreexplotación de la truferas silvestres o ‘de monte’ ha provocado su escasez, mientras la melanosporum cultivada en plantación va adquiriendo un mayor protagonismo y peso en el mercado. Y hay que tener cuidado con los sucedáneos, muy presentes en el mercado, como la “china himalayense” que llega cada año masivamente a nuestro país. Por supuesto, posee un mínimo valor gastronómico, mucho menos aroma, poco sabor y una textura pronunciadamente acorchada. La auténtica trufa negra se distingue por su color negro, con vetas interiores blancas o color marfil, su carnosidad y acusado olor.

Y siempre hay rangos. En la tienda de delicatessen Gold Gourmet nos informan de que este año 2021 la melanosporum está a 600, 800 y 1.000 euros el kilo; cuanto más grandes y menos irregulares, mayor será su precio. Es muy importante también que estén en su punto perfecto de maduración. Son precios altos, desde luego, pero también hay que tener en cuenta que tan sólo con unos cuantos gramos, enriquecemos y realzamos el plato enormemente.

La cocina de la trufa negra

La melanosporum, a diferencia de la trufa de Alba o blanca (Tuber magnatum pico), admite altas temperaturas y es muy apreciada en cocina. Envuelta en papel de plata y asada sobre las brasas, o bien, cruda en finas láminas son algunas de las mejores opciones para disfrutarla, aunque también hará un excelente papel en revueltos, sopas y preparación de carnes y patés.

Con pastas y arroz va maravillosamente y acompañada de huevos fritos, es la combinación preferidade muchos iniciados. La trufa, reina entre las reinas, es un manjar único que nos brindan las bajas temperaturas.