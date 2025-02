"The Good Pulse", 'startup' que transforma legumbres en queso, premiada en la 'Culinary Action! On the road', de Londres

El certamen del Basque Culinary Center (BCC), respaldado por el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, se ha convertido en un referente para las empresas emergentes del sector gastronómico. Después de pasar por ciudades como Copenhague, Rotterdam, Tokio, Bahrein, Londres y Boston, los finalistas del programa 'On the road' se preparan para su última parada en Donostia-San Sebastián. Este certamen se centra en fomentar la innovación y la sostenibilidad en la industria alimentaria, destacando propuestas que transforman la cadena de valor del sector.

¿Qué es 'The Good Pulse'?

En la reciente jornada celebrada en Londres, la 'startup' británica 'The Good Pulse' se alzó como ganadora. Esta empresa ha desarrollado un proceso para convertir legumbres en quesos veganos, lo que representa una solución más sostenible y saludable. La propuesta fue presentada en el evento 'Culinary Action! On the road', organizado por el BCC en la Escuela de Gestión del University College de Londres (UCL). Durante el evento, se llevaron a cabo mesas redondas con profesionales del sector y se degustó gastronomía vasca, lo que permitió a los asistentes conocer de cerca la cultura culinaria de Euskadi.

César Torres, director general de 'The Good Pulse', explicó que el enfoque de la empresa se basa en el cultivo de leguminosas como la lenteja amarilla, consideradas las más sostenibles del mundo. A partir de estas, elaboran harinas funcionales que se utilizan para crear quesos y otros productos untables veganos. Torres, ingeniero de profesión, destacó la importancia del BCC en la formación gastronómica, ya que aunque su equipo es experto en crear ingredientes, necesitan aprender a presentarlos de manera atractiva para los consumidores.

Gastronomía y tecnología

El BCC busca potenciar la gastronomía 360º, un enfoque que integra a todos los actores de la cadena de valor alimentaria, desde chefs hasta consumidores. En este contexto, 'The Good Pulse' tendrá la oportunidad de visitar la sede del BCC en Donostia-San Sebastián. Allí, podrán conocer la universidad, sus laboratorios y participar en proyectos de innovación. Además, dispondrán de 20 horas para desarrollar proyectos de investigación en colaboración con el centro tecnológico en gastronomía, lo que les permitirá seguir mejorando sus productos.

Raquel Martín, responsable de alianzas del GOe Gastronomy Ecosystem, un 'hub' de innovación tecnológica en el ámbito gastronómico del BCC, destacó que las empresas participantes trabajan por un futuro más delicioso, sostenible y saludable. Este ecosistema ofrece acceso a corporaciones, inversores y mentores, lo que representa una oportunidad única para las 'startups' que buscan crecer en el sector gastronómico.

En la competición londinense, 'The Good Pulse' se impuso a otras dos finalistas: la aplicación de reservas de restaurantes Snapseats y la compañía italiana Delita, especializada en el reparto de productos naturales a domicilio. La victoria de 'The Good Pulse' refuerza la importancia de la sostenibilidad y la innovación en la industria alimentaria, demostrando que es posible crear productos saludables y respetuosos con el medio ambiente.

Próxima parada: Donostia-San Sebastián

Los finalistas de 'On the road' se preparan para su última competición en Donostia-San Sebastián, donde se determinará el ganador definitivo. Esta fase final del certamen representa una oportunidad para que las empresas emergentes muestren su potencial y contribuyan a la transformación del sector gastronómico. El BCC, como institución de referencia, sigue apostando por la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías que impulsen la sostenibilidad en la alimentación. Para más información sobre el certamen y las empresas participantes, se puede visitar el portal Irekia, donde se ofrece una visión detallada de este evento internacional que promueve el futuro de la gastronomía.