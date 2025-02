Los 10 mejores sitios de brunch en Madrid

Madrid se ha consolidado como una de las capitales gastronómicas de Europa, y el brunch se ha convertido en una de las experiencias culinarias más demandadas. Esta tendencia, que fusiona desayuno y almuerzo en una única propuesta, que suele ir desde las 10.00 a las 16.00 horas, ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno social que trasciende la simple comida para convertirse en un plan de fin de semana ideal.

El brunch nació en Inglaterra a finales del siglo XIX como una alternativa a los tradicionales desayunos y almuerzos dominicales. Se popularizó entre la alta sociedad británica, que buscaba una comida más relajada y abundante tras las celebraciones del sábado por la noche. El término brunch surge de la combinación de las palabras "breakfast" (desayuno) y "lunch" (almuerzo). A principios del siglo XX, el concepto llegó a Estados Unidos, donde se consolidó especialmente en ciudades como Nueva York.

En Madrid la oferta es variada y abarca desde propuestas sofisticadas en hoteles de lujo hasta cafeterías con un aire más desenfadado y opciones saludables. Tanto si se busca un ambiente exclusivo con vistas privilegiadas como un rincón acogedor donde disfrutar de un café de especialidad con tostadas artesanales, Madrid ofrece alternativas para todos los gustos.

Los mejores sitios de brunch de la capital

El jardín de Diana

En la azotea del Hyatt Centric de Gran Vía, El jardín de Diana ofrece una experiencia gastronómica que se complementa con unas vistas espectaculares de la ciudad. Desde las 12:30 hasta las 14:30 se puede disfrutar de un menú muy completo: se empieza con una cesta de bollería, una selección de panes artesanales y una tabla de embutidos ibéricos y quesos. De principal hay varias opciones que abarcan desde los típicos huevos florentine a una pinsa crujiente con burrata rúcula, panceta italiana, tomate semiseco y kalamata. Por último, el menú incluye un postre y un combinado. Durante todo el brunch hay barra libre de café, té y zumo de naranja natural. El precio es de 42 euros.

Carmencita

Si eres fan de los huevos benedict, Carmencita Bar es el lugar ideal para ti. Este local se ha ganado una gran reputación gracias a su especialidad en este plato, preparado con ingredientes frescos y salsas caseras. También ofrece opciones vegetarianas y veganas, asegurando que todos puedan disfrutar de un delicioso brunch en un ambiente animado y acogedor. El precio oscila desde los 16 a los 25 euros, dependiendo del plato principal que se elija.

Watts Cantina

Este local se ha convertido en un imprescindible para los amantes de los pancakes. No ofrece un menú de brunch como tal pero en poco tiempo se ha consolidado como un sitio referente para desayunar en la ciudad. Lo que las hace únicas es su textura increíblemente esponjosa y el equilibrio perfecto de dulzor. Pueden disfrutarse en su versión más clásica, acompañadas de mantequilla y auténtico sirope de arce importado de Canadá, o en una opción más contundente con huevos y crujiente bacon, ideal para quienes buscan un desayuno más completo.

Superchulo Brunch & Coffee

Para quienes buscan una opción más saludable Superchulo es una gran elección. Este restaurante apuesta por ingredientes naturales y platos llenos de color, con opciones vegetarianas y veganas que no dejan indiferente a nadie. Cuentan con dos franjas horarias para disfrutar del brunch: de lunes a viernes, disponible de 11:00 a 16:00 h, y los fines de semana, en un horario más especial, de 17:00 a 20:00 h. La experiencia es única, como si estuvieras en una acogedora casa en un árbol, rodeado de un ambiente cálido y creativo. El precio es de 26 euros.

Leña

Para quienes buscan una experiencia gastronómica con un toque distintivo, Leña es una opción imprescindible. Bajo la dirección del chef Dani García, este restaurante ofrece un brunch donde los productos a la brasa y la alta cocina se fusionan en propuestas originales y llenas de sabor. Lo más destacado, y puede que el plato estrella, es su hamburguesa con salsa Bull, pero la carta incluye opciones como tostadas con mantequilla ahumada, carnes selectas y repostería casera, todo en un entorno elegante y sofisticado. El precio es de 45 euros, aunque por 20 euros más puedes añadir barra libre de champán.

La Desayuneria

Si lo tuyo son los desayunos contundentes con un toque americano, La Desayuneria es el lugar indicado. Este acogedor local ofrece un brunch inspirado en la tradición estadounidense, con pancakes esponjosos, huevos revueltos con bacon y tostadas francesas. Un espacio ideal para los más golosos y quienes buscan porciones generosas y sabores auténticos. Su plato estrella es, sin duda, el chicken & waffles: un gofre especiado acompañado de tres crujientes piezas de pollo frito al estilo Philadelphia y coronado con su irresistible salsa honey butter syrup. El precio medio del brunch es de 15 euros por persona.

Hotel Intercontinental

El brunch del hotel Intercontinental es sinónimo de exclusividad y lujo. Su amplio buffet incluye desde mariscos y quesos selectos hasta postres de alta repostería. Un entorno elegante y una atención impecable lo convierten en una de las opciones más refinadas de Madrid. El precio es de 94 euros por persona,188, para dos y 47 euros, niños.

Brunch & Cake

Fueron los pioneros del concepto de brunch en Barcelona. Su cocina está inspirada en la dieta mediterránea. Bajo el lema "In Grandmothers we trust" (en las abuelas confiamos), Brunch & Cake apuesta por una carta diversa que combina ingredientes de temporada y productos de alta calidad. Su propuesta incluye opciones tanto dulces como saladas, todas elaboradas con un toque casero y auténtico que rinde homenaje a la cocina tradicional. La cocina no cierra, por lo que es una opción perfecta para los menos madrugadores. Su horario es de 9:00h a 20:00h todos los días.

Bucólico Café

Este moderno café en el barrio de Justicia se ha convertido en un favorito para los amantes del brunch. Si eres amante del café de especialidad y la repostería casera, este es el sitio ideal. Ubicado en el corazón de Chueca, su brunch internacional ofrece una deliciosa selección que va desde tostadas con tomate y jamón hasta esponjosos rolls de canela, cookies y bizcochos recién horneados, perfectos para acompañar una buena taza de café. Con una propuesta gastronómica innovadora y un ambiente relajado, es ideal para disfrutar de un desayuno tardío con amigos o en pareja.

Casa Salesas

Casa Salesas es un rincón acogedor y sofisticado donde el brunch se convierte en toda una experiencia gastronómica. Ubicado en el barrio de Justicia, este elegante café combina un ambiente relajado con una propuesta culinaria que fusiona tradición y modernidad. Su menú de brunch incluye opciones para todos los gustos, desde ensalada de aguacate a Huevos Benedicte, Royale o Florentine. Además, su cuidada selección de cafés y tés hace que cada visita sea un verdadero placer. El precio es de 55 euros, para dos personas.