Roscones de Reyes y panettones genuinos: las mejores pastelerías en clave de excelencia

El roscón de Reyes da la despedida a la época navideña. Un bollo exquisito y muy peculiar por su composición en la que lleva agua de azahar, lo que le da ese sabor genuino y particular. Una fórmula única para un dulce que siempre debe comprarse en pastelerías de confianza e, imprescindible, con obrador propio.

Porque no es roscón todo lo que parece. Durante esta temporada el mercado se inunda de bastos simulacros elaborados con masas mucho más económicas, hechos con meses de antelación para mantenerlos congelados y hornearlos cuando llega el momento. Los resultados son sensiblemente inferiores a los roscones de pastelería, aunque con un precio lógicamente más bajo que los artesanales.

Para que esto no ocurra hemos hecho una cuidada selección de algunas de las mejores pastelerías, donde puedes comprar con todas las garantías. Todas las claves de roscones y también de los panettones, un bollo italiano navideño cada vez más popular en España: te descubrimos los secretos de cada maestro pastelero para lograr unos inmejorables resultados.

Con chantilli de guayaba

Este año el chef Dabiz Muñoz (DiverXO), galardonado con tres estrellas Michelín, ha lanzado al mercado una creación en la que, como no, da la vuelta a esta preparación tradicional. Una insólita receta- no nos esperábamos menos- en la que utiliza chiles, migas de galleta con mantequilla tostada o limones verdes; en cuanto al relleno, más creatividad desbocada, ya que se compone de chantillí de guayaba y frutas del bosque. Muñoz, como siempre y en su estilo propio, no defrauda. Se encargan y distribuyen a través de la plataforma Glovo.

Roscón y Galette des Rois

El maestro pastelero Ricardo Vélez, en su pastelería Moulin Chocolat, opta por un roscón elaborado con masa de brioche de mantequilla fresca aromatizada con agua natural de azahar – utiliza la marca Luca de Tena, la más prestigiosa-, ron añejo y ralladura fresca de cáscara de naranja y limón. Una masa genuina y esponjosa que se corona con almendra picada. Posee la peculiaridad de no llevar en su superficie fruta confitada- una tendencia bastante común estos últimos años en las pastelerías más punteras-, aunque si el cliente lo desea se añaden.

Los rellenos pueden ser de nata, yema tostada o trufa (34 euros) y como no, el tradicional sin ningún otro aditamento en su interior (23 euros). Ofrecen un tamaño único de medio kilo. Además, en Moulin Chocolat (C/ Alcalá, 77) encontrarás otras delicias como abetos de chocolate con frutos secos o la galettedes Rois, típicamente francesa, una tarta de hojaldre caramelizado relleno de frangipane (crema de almendras).

El “Ferrari” de los panettones

Ya es famoso en España el 'Izadittone' que, encargado especialmente por las riojanas Bodegas Izadi, llega todos los años por estas fechas. Está elaborado por la pastelería Loison que, fundada en 1938 y enclavada en el Véneto italiano, es famosa en todo el mundo por estos grandes bollos debido a su excelsa calidad.

El 'Izadittone' se hace con pasas y crema de orujo, aguardiente que proporciona la misma bodega. Una pieza única y original de esta casa de la que, con un símil automovilístico, está considerada como la casa Ferrari en cuanto a los panettones. Se puede pedir online en la web www.tiendaartevino.com y su precio es de 25 euros.

Deliciosos bocados

Las presentaciones del roscón, como decíamos antes, van cambiando y en este caso, la forma es lo que cuenta. Son los “bocaditos de roscón”, elaborados por Levaduramadre Natural Bakery. Una solución perfecta para aquellas familias que prefieren distintos rellenos o no son tantos como para adquirir un roscón entero. Pequeños bocados en porciones individuales, hechos con la masa original y rellenos de nata o trufa para disfrutarlos a placer.

Con crema o cabello de ángel

Formentor es una de las pastelerías más afamadas de Madrid por sus ensaimadas. Pero su roscón le va a la zaga. Con distintas pastelerías en la capital, los rellenan de nata, trufa y dos farsas insólitas que se salen de la norma: crema y cabello de ángel, aunque no falta el clásico. Los puedes comprar online y también en su tienda express, para pedidos en 30 minutos o durante el día. El precio va desde los 17 euros (para 3- 4 personas) a los 29 euros (6-7 raciones); rellenos tienen un precio de 20- 35 euros. No faltan turrones caseros, guirlaches o mazapán entre otras delicias navideñas.

Masa con secreto

Pastelería Mallorca es uno de los establecimientos ya históricos en Madrid y su roscón huele a mantequilla, ralladura de naranja y limón, agua de azahar y almendra Marcona tostada. Todo lo mejor siempre en esta casa que ya va por su cuarta generación desde que en 1931 Bernardino Moreno abriera su primera tienda en la calla Bravo Murillo número 7, donde se hizo famoso por sus deliciosas ensaimadas. De ahí, todo un imperio pastelero caracterizado por su gran calidad y variedad.

Para su roscón artesano utilizan una mezcla de harinas (nacional e italiana de fuerza) y largas fermentaciones de la masa como signos distintivos. Puede ir relleno de nata y trufa, elaborada con chocolate belga y no llevan frutas confitadas, sino almendra picada y adornos ad- hoc de chocolate en su superficie. Hay distintos tamaños, como orientación el clásico tiene un precio de 20 euros (500 grs.) y, ya relleno, de 35 euros. Por estas fechas ofrecen también el panettone de frutas. Poseen tienda online en su web con entrega en toda la península.

Mejor panettone del Mundo fuera de Italia

Al maestro repostero Paco Torreblanca le corresponde el honor de haber introducido el panettone de calidad en España. Desde hace muchos años, cuando el dulce italiano no se veía en nuestras pastelerías, él exportó su receta desde Italia para elaborarlos aquí. Pero no eran (ni son) unos panettones cualquiera, como corresponde a este gran y multipremiado profesional que, entre otros muchos galardones posee el premio al “Mejor Panettone del Mundo Fuera de Italia”.

Está elaborado con una masa madre cuidada y conservada durante muchos años, lo que le da al bollo un toque especial y único. Con su inconfundible caja con su retrato en colores brillantes, Torreblanca elabora este bollo con muy diferentes sabores: chocolate, chocolate con leche y almendras, gianduja, de cítricos, chocolate blanco con frutos rojos y de naranja. En su tienda online puedes elegir a unos estupendos precios además: 29,90 euros (1 kilo); también los elabora en formatos más grandes, lo que no es nada habitual: de 2 y 4 kilos. En su tienda online torreblanca.net puedes encontrar el para muchos codiciado stollen (17,75 euros), un pan dulce alemán navideño a base de avellanas y almendras, con fruta confitada y pasas maceradas en ron durante un año.

Roscones, panettones y otros dulces que están en la excelencia para cerrar las navidades de una manera golosa y con todas las garantías. No te defraudarán.