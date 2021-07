Lugares con vistas. Y muy especiales por su novedad o sus privilegiadas ubicaciones. De un cinco estrellas barcelonés a la Gran Vía madrileña o lo último en Sevilla. Rooftops donde divisar desde lo alto el peculiar paisaje urbano de las grandes ciudades mientras se degusta un buen cóctel o una cena ligera e informal.

Skyline madrileño

Es lo nuevo de Madrid y se llama Le Tavernier. Un oasis en pleno centro de la ciudad donde descubrir la Gran Vía desde las alturas y disfrutar del skyline madrileño. El nombre no es casual ya que se ha reproducido el encanto de las antiguas tabernas portuarias de La Coruña en un espacio de 500 metros cuadrados. Lo mejor de Galicia a todo ritmo y para todos los gustos.

Zona de barra y mesas altas del nuevo Le Tavernier. Foto: J.A. Partal.

Está dividido en distintas zonas, desde una gran barra a zonas de degustación con mesas altas, una parte más formal con mesas convencionales e, incluso, un reservado para 18 comensales. El estudio de interiorismo Iván Cotado ha utilizado materiales sostenibles y naturales, todo rodeado de una generosa vegetación. No falta un escenario.

Un cóctel de Le Tavernier en el 'rooftop' de moda. Foto: J.A. Partal.

Es el ‘hermano recién nacido’ de Le Tavernier coruñés, que siempre ha hecho gala de su espíritu de fiesta. Un lugar cosmopolita donde hacer un picoteo a base de taco galaico de costilla de cerdo o la archifamosa tortilla de Betanzos, entre otras propuestas. Enclavado en el hotel Innside by Meliá Madrid Gran Vía (entrada por calle Mesonero Romanos, 13), no dejes de probar alguno de sus cócteles estrella, como el 'Gallegroni', un Negroni adaptado a Galicia, con ginebra y vermouth de aquella tierra o el Ginger Mojito, de creación propia. Todo, como no podía ser menos, muy 'instagrameable'.

Sevilla desde lo alto

Otro rooftop que debuta este año, aunque ahora en Sevilla. El Grupo Azotea, responsable de grandes lugares de éxito como la Azotea del Círculo y Picalagartos en la capital o El Cuartel del Mar (Chiclana de la Frontera) estrena Justa Rufina ( www.justarufina.com ). Ubicado en lo alto del nuevo Radisson Collection Hotel, ofrecen una propuesta casual y relajada, con tapas creativas y cócteles de autor. El multipremiado barman Luca Anastasio dirige esta división como uno de los ‘mixólogos’ más reconocidos.

La azotea Justa Rufina, nueva de este año.

En la planta baja del hotel se encuentra además un restaurante con terraza y el mismo nombre, un tanto estrambótico a primera vista y que resulta ser un homenaje a las dos patronas de la capital hispalense. Ubicado a pie de calle, las brasas y el horno de leña son su fuerte en una oferta capitaneada por el chef ejecutivo Manuel Berganza, conocido por haber recibido una estrella Michelin en Manhattan con su proyecto Andanada 141; es él quien dirige la gastronomía de todos los sitios del Grupo.

Gazpacho del restaurante Justa Rufina.

Arroz meloso con carpaccio de gamba blanca, lomo de bacalao con pilpil de alga codium o la tarta de queso Payoyo (uno de los mejores de España) y miso son algunas de sus propuestas en carta.

Gastronomía mediterránea

Las mejores vistas de Barcelona se encuentran en el Hotel& Spa Majestic, un clásico de la ciudad completamente reformado hace años, enclavado en pleno Paseo de Gracia. En lo alto de este cinco estrellas gran lujo se encuentra La Dolce Vitae, una terraza emblemática (con piscina), abierta todos los días desde las 12 a.m. hasta las 11 de la noche.

La bonita terraza en lo alto del Hotel& Spa Majestic, de Barcelona.

Divisar la Sagrada Familia o la Torre Agbar mientras se toma un combinado y se escucha música de DJ en sus Sunset Sessions es posible desde este enclave único. El laureado cocinero Nandu Jubany es asesor de este establecimiento y quien ha diseñado junto al chef David Romero una oferta gastronómica de corte mediterráneo. Preparaciones frescas y saludables, con ingredientes de proximidad, entre las que destacan sus arroces, desde el de pollo y langostinos al de bogavante. Estupenda selección de champagnes y vinos tranquilos, junto a cócteles clásicos y de autor.

Tres terrazas para este verano que no te defraudarán: cosmopolitas, originales y sumamente animadas.