Receta de leche frita: ingredientes y cómo preparar este tradicional postre

Galicia, País Vasco, Asturias, Castilla y León... existen diferentes teorías en las que se indica que en estas provincias está el origen de la leche frita, un tradicional postre que tiene un su nombre una buen explicación de lo que es. Pero hoy no vamos a tratar en Gastrópoli sobre el origen de este alimento, nos vamos a 'conformar' con una de las recetas que existen de la leche frita.

He de reconocer que para hacer esta leche frita me he inspirado en uno de los libros de María Luis García, una cocinera y gastrónoma asturiana de renombre. En concreto he basado esta receta en el título 'Platos típicos de Asturias', un volumen que recoge algunos de los platos más típicos de una gastronomía tan característica como la asturiana.

Comparando esta receta de postre de María Luisa García con otras de leche frita, la gran diferencia radica en el uso de la maizena, ya que la mayor parte de elaboraciones que hay sobre dulce se realiza con harina. Aún así la maizena nos facilita mucho la elaboración, ya que simplemente tenemos que diluirla en leche fría para utilizarla. Sin más, vamos con la receta.

Ingredientes*

Medio litro de leche

Tres yemas de huevo

Dos cucharadas colmenas de maizena

Tres cucharadas de azúcar

La cáscara de medio limón

Media rama de canela en rama

Harina, un huevo y pan rallado (para el rebozado)

Azúcar y canela en polvo

*Para cuatro personas

Cómo preparar leche frita paso a paso

Lo primero que vamos a hacer es infusionar la leche con la cáscara de limón y la canela en rama, pero reservando medio vaso de leche fría. En un cazo añadimos el resto de leche con el limón y la canela y calentamos durante cinco minutos pero sin que rompa a hervir. En el vaso en el que tenemos la leche fría añadimos las tres yemas de huevo y la maizena, removiendo bien hasta que esta última se disuelva. En otro cazo colamos la leche infusionada y la mezcla de leche, huevo y maizena, así nos aseguramos de que no exista ningún grumo en nuestra masa. Llevamos a hervor y removemos sin parar, hasta que la maizena haga su efecto y espese la mezcla, que es justo como la queremos. Tenemos que verte la mezcla sobre un molde que sea rectangular y no muy grande, ya que lo que queremos es obtener un grosor de entre un centímetro y medio y dos. Una vez que tengamos toda la mezcla en el molde, lo metemos en el frigorífico durante una noche entera para que esta se solidifique. Sacamos del frigorífico y cortamos en trozos cuadrados o rectángulos. De esta cantidad de masa nosotros hemos sacado unos 12 trozos. Preparamos tres platos, uno con harina, otro con un huevo batido y otro con pan rallado y una sartén con abundante aceite para freír. Pasamos cada trozo primero por harina, luego por el huevo y finalmente por el pan rallado antes de meterlo en el aceite caliente para freírlo hasta que esté dorado. Repetimos este paso con todos los trozos que nos salgan de nuestra masa. Finalmente pasamos la leche frita por una mezcla de azúcar y canela.

Es recomendable no consumir este dulce justo después de hacerlo, ya que aparte de que quemará demasiado la masa estará un poco líquida. Lo ideal es esperar a que temple y que la masa vuelva a coger algo de consistencia.