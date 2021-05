Las berenjenas rellenas son un clásico de las elaboraciones al horno. Con infinitud de posibilidades de relleno, las dos más clásicas suelen tener como ingrediente principal (a parte de la propia berenjena) carne o atún. De hecho, aunque la receta de hoy va a estar hecha con carne, podrían seguirse los mismos pasos, pero añadiéndole atún.

Además de sencilla, la elaboración de hoy va a ser más sana que otras recetas de berenjenas rellenas. En este caso, por ejemplo, en vez de usar tomate frito vamos a optar por utilizar tomates naturales (triturándolos) para hacer esa mezcla de verduras, berenjena y la propia carne. Eso sí, no vamos a dejar de utilizar queso para darle esa capa gratinada y crujiente final.

Eso sí, existiría la posibilidad de que las berenjenas rellenas fuesen aún más sanas, ya que podríamos prescindir de la carne (o del atún) y utilizar sólo verduras y otras hortalizas. Una idea muy sabrosa sería hacer un pisto y con eso, rellenar la berenjena. Y como no, acabar con esa capa de queso con un toque de gratinado en el horno.

Dicho esto, vamos a dedicarle unas líneas al origen de la berenjena. Tal y como recoge la Fundación Española de la Nutrición (FEN): "Aunque es originaria de la India (hace más de 1.200 años), su nombre procede del vocablo persa badindjan, que luego pasó al árabe al bãdhinjãn. Fue introducida por los árabes en Europa a través de la Península Ibérica. La primera documentación sobre la berenjena en lengua castellana se encuentra en el Cancionero de Baena del siglo XV".

Por último, antes de empezar de lleno en la receta de hoy, he de indicar que para esta elaboración me he inspirado en las berenjenas rellenas que ha hecho Karlos Arguiñano en la televisión. Sobre todo me parece interesante la manera en la que realiza las propias berenjenas después de sacarle la 'carne' y antes de rellenarlas (en concreto, en vez de hacerlas en el horno, las cuece en agua).

Varias berenjenas, el ingrediente estrella de esta receta. Pixabay

Ingredientes*

Dos berenjenas medianas

200 gramos de carne

Una cebolla grande

Tres tomates maduros

Un pimiento verde italiano mediano

Queso mozzarella

Dos dientes de ajo

Pimentón dulce

Aceite de oliva, sal y pimienta

*Para dos personas

Cómo preparar berenjenas rellenas al horno

Comenzamos preparando las berenjenas. Es importante cocinarlas bien, ya que vamos a comer todo (piel incluida) y si queremos que no esté dura hay que seguir a la perfección los pasos que te vamos a indicar. Lo primero es cortar las berenjenas a la mitad a lo largo y, con una puntilla, repasar el contorno de cada mitad de la berenjena (queremos un corte profundo). Tras ello hacemos lo mismo en el interior, pero que los cortes queden en rombo, primero de una punta a otra y luego al contrario. Una vez que tengamos hecho esto, con una cuchara vamos sacando la carne y la reservamos en un bol tapado con papel transparente para que no se oxide. La parte de la berenjena con piel la introducimos en olla con agua hirviendo durante unos 12 minutos (comprobamos pinchando la parte oscura, si está suave y melosa, está lista). Las sacamos y las ponemos sobre un papel de cocina absorbente para retirarle el agua. Es el momento de ir con el relleno. Primero picamos en brunoise la cebolla y la añadimos en una sartén a la que previamente le hemos echado dos cucharadas de aceite de oliva y hemos puesto a fuego fuerte. Pasado unos minutos bajamos el fuego a la mitad y añadimos los ajos picados, la carne de la berenjena también bien picada y el pimiento verde cortado un brunoise. Echamos una pizca de sal, tapamos y mientras vamos pelando los tomates y cortándolos en daditos pequeños. Cuando hayan pasado unos 10 minutos es el momento de añadir los tomates a la sartén. Cocinamos durante 15 minutos y echamos esta especie de sofrito a un bol. En la misma sartén añadimos una cucharada de aceite y la carne picada. Salpimentamos al gusto y la ponemos al fuego, primero fuerte y a los pocos minutos a medio-alto, durante unos 10 minutos. En ese momento añadimos las verduras y removemos para que se integren todos los ingredientes. Con el relleno ya listo, simplemente tenemos que ponerlo en las berenjenas vacías, aplastando para que entre bien y esté compacto. Echamos un poco de queso por encima (al gusto), ponemos las berenjenas rellenas en una bandeja apta para horno, ponemos en este la opción de grill (o calor arriba a 200º) y, cuando esté caliente, introducimos la bandeja en el horno durante unos cinco minutos, momento en el que el queso ya estará gratinado. Listo, tenemos nuestras berenjenas rellenas para poder disfrutar.

