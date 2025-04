La primera raviolería de Madrid que está revolucionando la pasta

Los raviolis, uno de los mayores exponentes de la gastronomía italiana, tienen su origen en la Edad Media, cuando la costumbre de rellenar masas de harina con carne, queso o verduras comenzó a extenderse por toda la península itálica. Aunque cada región de Italia ha desarrollado su propia variante —como los tortellini en Emilia-Romaña o los agnolotti en el Piamonte—, la esencia de este plato ha permanecido inalterable a lo largo de los siglos: una pasta fina que envuelve un relleno sabroso, acompañada de salsas que potencian su sabor.

El restaurante Relleno toma esta tradición y la reinterpreta con un enfoque moderno y disruptivo, apostando por ingredientes de primera calidad y combinaciones sorprendentes que rompen con los clichés de la cocina italiana clásica. Su propuesta, que une tradición y vanguardia, ha conseguido que la pasta rellena deje de ser un plato exclusivo de trattorias y restaurantes de alta cocina para convertirse en una opción rápida, de calidad y perfecta para el delivery.

Un concepto que desafía lo tradicional

Detrás de esta idea están Lorenzo Redaelli, Paolo Colombo y Oriol Reul, tres jóvenes emprendedores que han llevado su pasión por la pasta al siguiente nivel. Su idea surge de un dato sorprendente: "Nos dimos cuenta de que la pasta es la tercera categoría alimentaria más consumida a nivel mundial, después de la pizza y la burger, pero no está ni en el TOP 10 de categorías de comida rápida y a domicilio. Queríamos ofrecer un producto de máxima calidad y, sobre todo, consistente, pensado para el domicilio y que llegara en perfectas condiciones", indican los dueños del restaurante.

El propio nombre, Relleno, refleja su filosofía: romper con los estereotipos de la cocina italiana y modernizar un producto con raíces milenarias."Desde el primer momento hemos buscado mantener la esencia de la pasta rellena, pero alejándonos de los clichés vinculados a Italia", explican sus fundadores.

Sabores que conquistan

La carta de Relleno es una auténtica experiencia para los amantes de la pasta. Desde clásicos como el ragú hasta combinaciones más arriesgadas como los raviolis de ricota y limón con pesto, pistacho y burrata, cada plato se elabora con ingredientes de máxima calidad, traídos directamente de Italia."Trabajamos estrechamente con productores locales de nicho provenientes de Italia, principalmente en Emilia-Romaña, epicentro de la pasta. La búsqueda constante para encontrar pequeñas joyas gastronómicas y llevarlas al mercado español es nuestro modus operandi y es la manera en la que queremos seguir mejorando nuestro producto", explican.

Además, cada plato se puede personalizar con salsas clásicas como el pesto, y opciones más innovadoras como la crema de setas con trufa negra o la salsa de tomate San Marzano con stracciatella de búfala.

La carbonara favorita de Vinicius

Entre todas las recetas hay una que ha conquistado a un fan muy especial: Vinicius Jr., la estrella del Real Madrid. El futbolista brasileño ha confesado que uno de sus platos favoritos es la carbonara clásica de Relleno, una versión purista de la receta romana con pecorino, pimienta tostada y guanciale.

Este reconocimiento no es casualidad. En Relleno han trabajado minuciosamente para perfeccionar su carbonara, manteniendo la autenticidad de la receta italiana, pero ajustándola sutilmente para adaptarse al paladar español. "Al lanzar la carbonara, hemos tenido que balancear su sabor porque el público local no estaba acostumbrado a una salsa con sabores tan fuertes como pecorino, pimienta tostada y guanciale", explican los fundadores.

De los datos a la cocina: un cambio radical

Antes de crear Relleno, sus fundadores trabajaban en el mundo tecnológico. Pasaron de trabajar con datos y algoritmos a enfrentarse a las exigencias del sector gastronómico: "Pasar de trabajar con un ordenador, analizando datos para tomar decisiones, a pasar horas en cocina, lidiando con obras, logística y trámites burocráticos ha sido un cambio muy radical. Sin embargo, a medida que consolidamos nuestra estructura, cada vez nos parecemos más a una empresa tecnológica al uso".

Y es que la obsesión por la perfección es lo que impulsa a Relleno a mejorar cada día:”Relleno está en proceso de analizar en profundidad y desafiar cualquier detalle, proceso y herencia histórica que ha hecho que la pasta siempre sea inescalable, con el objetivo de conseguir un producto que llegue a tu casa en menos de 20 minutos, cada vez mejor", señalan.

Un proyecto en plena expansión

Con dos locales en Madrid (C/ General Oráa, 34 y el Mercado de San Leopoldo) y servicio de take away y delivery a través de Glovo y UberEats, Relleno ha conseguido vender más de 40.000 platos en 2024 y prevé superar los 200.000 en 2025. Su facturación ya supera el medio millón de euros, y sus planes de expansión incluyen la apertura de cinco nuevos establecimientos este año.

Además, de lunes a jueves, ofrecen la ‘Pasta del día’, un menú especial que incluye pasta, salsa y bebida por solo 10,50€.