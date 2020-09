Cinco pistas gourmet recién salidas del horno.

El mundo gastronómico es muy, muy grande. Por eso, y para que empieces el curso de manera apetitosa, hemos hecho una selección de cinco novedades que te van a gustar, desde la brasserie en Madrid del cocinero Dani García a punto de inaugurarse a una panadería de toque francés o una magnífica (y única) empanada de hojaldre entre otras delicias que llegan este otoño.

1) Exclusivo y gourmet

Para disfrutones de altos vuelos. El nuevo club Muy Sibarita especializado en gastronomía de primera línea, se ha fundado con el fin de servir de enlace entre aquellos que piensan que comer es algo más que alimentarse y elaboradores o expertos del mundo gourmet. Con una cuidada selección de deliciosos productos, cuenta también con una programación de citas varias en las que la cultura también participa- presenciales y telemáticas-, aunque quizás lo más original es la apertura de una red social sólo para socios en la que compartir opiniones o descubrimientos. El club llega de la mano de la presentadora de televisiòn Anne Igartiburu y el empresario Sergio M. Crovetto. Imprescindible hacer una compra cada tres meses para que seagratuito.

2) Propuesta salada de lujo

¿Dónde se encuentra el mejor hojaldre de Madrid?. Si quitamos la pastelería Pozo en la misma calle que le da nombre, quizás se halle en The Pâtissier, propiedad del gran repostero Ricardo Vélez quien decidió también hacer una propuesta salada tras el confinamiento. Sus empanadas hechas con hojaldre -de atún y tomate confitado junto a otros otros rellenos- son gloria bendita (o la plancha de crema). Dentro de este novedoso capítulo sin azúcar, Vélez también apuesta por los panes- muy destacable el de avellanas y pasas-, quiches, cocas, brioches salados, mediasnoches… productos hechos en el día y de producción limitada. No faltan bebidas naturales. Todo en The Pâtissier (C/ Columela, 9. Madrid. Tel.: 914356600).

3) Pide un ‘Armando’ de mero

Los restaurantes La Ancha traen novedades. Conocidos por su producto de gran calidad y su cocina tradicional impecable, Nino Redruello sigue al pie del cañón. La primera buena nueva es la apertura de un bonito y recoleto patio-terraza en el restaurante de la calle Zorrilla,7. Éste fue la casa madre y donde empezó todo, un restaurante familiar con más de 100 años de historia que posee otra sucursal en Madrid, además de los más recientes establecimientos Las Tortillas de Gabino y Fismuler. Por otra parte, estrenan nuevo local para recogida de comida preparada -que no falte su magnífica tortilla- o servicio a domicilio: se llama Armando, como su archifamoso escalope de ternera, que ahora hacen también de pollo o de mero (¡aunque no son tan grandes!). Está en Modesto Lafuente, 59 y se puede consultar la carta a través de Internet. Además, también han abierto en Barcelona (Córsega, 68).

4) Dani García en casa y en el cielo

No es exactamente así pero casi, casi. Detrás de ‘La Gran Familia Mediterránea’ (Madrid, Marbella y Barcelona) se encuentra el chef Dani García junto a la empresa Just Eat, la conocida plataforma de cocina a domicilio. Una novedad cuya originalidad es que permite seleccionar en un mismo pedido distintos tipos de cocina, de la española a la italiana, japonesa o ‘healthy’ entre otros. Pero los que quieran disfrutar de las más recientes creaciones de García en vivo y en directo pueden desde este viernes 25 acercarse a su nuevo restaurante en la azotea del hotel Four Seasons de Madrid. En Dani Brasserie ofrecen una extensa carta en la que tendrán cabida nuevas preparaciones como la tortilla con queso azul de búfala y también platos como su tomate nitro, ya un icono. Aves, carnes, pescados y una sección plant based basado en las verduras. Como no podía ser menos, gran carta de vinos.

5) Dulces y panes de toque parisino

Madrid siempre se ha enorgullecido de sus selectas pastelerías. Y con razón. A esta gran familia dulce ha venido a sumarse recientemente Maison Kayser, panadería y confitería de origen francés que cuenta ya con 300 locales en todo el mundo, desde París a Hong Kong o Tokio. Enclavado en la calle Velázquez, 126 es un amplio espacio donde disfrutar de sus productos artesanales- siempre elaborados con masa madre de la exclusiva máquina Fermentolevain-, horneados diariamente.

Posee una zona de restaurante donde tomar platos frescos y caseros en la filosofía de La Cuisine du Boulanger o Cocina del Panadero. Detrás de todo se encuentra su ideólogo, Eric Kayser, quien ha sabido adaptar la tradición francesa en este sector a los gustos actuales. Según sus palabras, “el buen pan no miente”, y está decidido a demostrarlo en la capital.