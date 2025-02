Ruta de platillos, bocadillos de autor y pastelería: el nuevo festival gastronómico en Barcelona

Barcelona se prepara para celebrar la octava edición del festival gastronómico 'Passeig de Gourmets'. Este año tendrá lugar del 13 al 23 de marzo en el céntrico paseo de Gracia y se suma al programa de actividades de Cataluña Región Mundial de la Gastronomía 2025.



La popular ruta de platillos, bocadillos de autor, pastelería creativa, menús gourmet y las experiencias vuelven durante diez días para conquistar los paladares de los ciudadanos más gastrónomos y sibaritas.

Principales novedades de la edición

Entre las novedades, destaca la consolidación de la pastelería creativa y también, se incorporan dentro de las experiencias dos actividades más: el fenómeno del tardeo, que presenta una fórmula única para disfrutar de los platillos y bocadillos acompañados de patatas chips, olivas y dos bebidas; y las cenas musicales, a ritmo de soul, jazz y sesiones de pinchadiscos entre las diferentes propuestas.



El presidente de la Asociación del paseo de Gracia, Luis Sans, ha destacado que este año participarán 19 restaurantes. A su vez, Carme Ruscalleda, como portavoz de la edición, ha señalado que "con la primavera llega Passeig de Gourmets, cada año más atractiva y de más calidad, que configura una ruta más atractiva y seductora".



El también chef Martín Berasategui ha asegurado, por su parte, que el paseo de Gracia "es el mejor paseo del mundo y ofrece grandes cocinas que suman la gran obra del paseo" y ha advertido de que "la nueva edición dejará a todos boquiabiertos".



Participan en esta octava edición Hotel Casa Fuster, Sintonia, MR Porter Steakhouse, Santa Eulalia–The Bistrot, H10 Casa Mimosa, The One Barcelona–Somni Bar, El Bar del Majestic, SOLC, Solomillo, Monument Hotel–Verbena Terrace, Jardín del Alma, La Terraza del Claris, OS-KURO, LomoAlto & LomoBajo, El Nacional Barcelona, Mandarin Oriental-Blanc, Almanac Barcelona–Azimuth y Virens, y ME Barcelona-Traca.